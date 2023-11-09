"Результат великих зусиль": ЗСУ мають успіх на одному з напрямків (карта)

Військові продовжують вести тяжкі бої з окупантами

Сили Оборони мають успіх у Запорізькій області. Йдеться про населені пункти Новопрокопівка та Вербове. Біля останнього українським захисникам удалося зрізати виступ ворога.

Наразі десантники продовжують вести важкі бої біля Роботиного та Новопрокопівки. Про це повідомляє моніторингова група DeepState.

"Битва на Роботинському виступі все більше нагадує битву біля села Пашендейл у Першу світову. Остання стала символом солдатського страждання. Ці зміни є результатом великих зусиль і великих втрат з обох боків", — йдеться у повідомленні.

Водночас військовий експерт та полковник запасу Сергій Грабський зазначає, що на окремих ділянках Мелітопольського фронту українські захисники відійшли на 200 метрів, а на деяких просунулися на 200 метрів. Про це пише "Укрінформ".

"Ідуть поперемінні атаки без особливих змін на карті. Ми намагаємося прорватися до населеного пункту Копані, продовжуємо активні бойові дії в районі Новопрокопівки, намагаючись обійти противника і продовжити розвинути наступ на Токмак, дорогою Т 0408", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський спрогнозував на фронті великий успіх. Він натякнув, що українські захисники зможуть досягти суттєвих результатів.