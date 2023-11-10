Це рішення України: Єрмак дав чітку відповідь щодо переговорів з росією

Партнери не тиснуть на Україну у цьому питанні

Нещодавно західні ЗМІ повідомили про те, що США та ЄС начебто почали приховано обговорювати з Україною можливі переговори з росією. Але позиція української влади залишається незмінною — ніяких переговорів з агресором щодо наших територій не буде.

Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, подібні тези західним ЗМІ підкидують представники рф.

"У нас триває війна, тому я вірю в факти. Я жодного разу не чув ні про жодний навіть не те що тиск, а навіть пропозицію щодо якихось переговорів. Наші партнери завжди говорять: коли і як про що говорити — це абсолютно рішення України, українського народу, українського керівництва. Я можу чітко сказати, що за цього президента жодного "Мінська-3" не буде", — підкреслив Єрмак.

Він також зазначив, що питання вступу Україні до НАТО без тимчасово окупованих росією територій не обговорюється владою в жодному форматі. За словами голови ОП, такі умови є для України неприйнятними.

"Позиція незмінна — жодних умов щодо наших територій, нашої незалежності, до нашого суверенітету… І ми навіть сьогодні не чуємо цього від жодного з наших партнерів", — підкреслив Єрмак.

За його словами, ці питання не є сьогодні предметом обговорення. На думку Єрмака, такі тезиси систематично підкидуються росіянами з різних джерел. "На жаль, це підхоплюється не тільки іншими ЗМІ по світу, а, на жаль, це іноді з'являється й у наших ЗМІ", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не веде жодних таємних переговорів з країною-агресором. За його словами, цього не станеться, допоки армія рф не покине суверенні території нашої держави.