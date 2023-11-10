Ціна питання - iPhone: відомий вчений підказав, як після війни підвищити народжуваність в Україні

Лікар-генетик запропонував вихід жінкам після 30 років, які бояться вагітніти зараз

Війна в Україні посилює демографічну кризу – окрім смертей та міграції вона спричиняє зменшування народжуваності. Відомий вчений назвав несподіване вирішення проблеми.

Кріоконсервація яйцеклітин може допомогти жінкам, які не наважуються вагітніти зараз, але бояться що після війни буде пізно. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів лікар-генетик, кандидат медичних наук, лауреат Державної премії України, віцепрезидент Української асоціації репродуктивної медицини Валерій Зукін.

За його словами, найбільші проблеми у питанні народжуваності зараз не медичні, а соціально-психологічні: "хто хоче народити дитину, щоб з нею потім ховатися в бомбосховищі?".

З фізіологічної ж точки зору, за словами Зукіна, основною проблемою є стрес, у якому постійно перебуває все населення Україні.

"Можна називати багато термінів, але по факту вмикається еволюційний захист — жінка у стресі, в небезпеці, вона не буде вагітніти", — зазначає вчений.

В результаті втрачається час, адже ніхто не знає, коли закінчиться війна і країна повернеться до нормального життя.

"Коли все закінчиться, тим, кому зараз 30-35, буде 40. І тоді у нас виникне проблема — час не повернути. Вихід — кріоконсервація яйцеклітин", — стверджує Зукін.

За його словами, ця процедура є відносно доступною і співмірною з вартістю айфона.

"Скільки коштує айфон? Це дорого? І скільки людей ходить з айфонами? Так от, це коштує за ціною нового айфона. Тема суперечлива, але це шанс зробити "страховий внесок", щоб мати шанс на свою дитину потім", — резюмує вчений.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні після початку повномасштабної війни майже на третину скоротилася народжуваність. У середньому щомісяця в Україні народжується 16,1 тисячі малюків.