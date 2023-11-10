Продовжити рід не вийде: лікар-генетик назвав велику проблему із заморожуванням сперми військових в Україні

Багато пар сподіваються на кріозаморозку сімені, але насправді є нюанс із законами України

На війні в Україні гине безліч українців як військових, так і мирних — і жінки, і чоловіки. Для багатьох пар стає розрадою кріоконсервація насіння, за допомогою якої в разі чого можна буде скористатися послугою штучного запліднення.

Однак насправді в деяких випадках заморожування сперми не допоможе. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів лікар-генетик, віцепрезидент Української асоціації репродуктивної медицини Валерій Зукін.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну часто можна зустріти заклики до чоловіків, які захищають країну або лише готуються піти воювати, заморозити свою сперму, щоб можна було зберегти генофонд у випадку, якщо щось станеться з ним.

"Ми робимо це більше для психологічної підтримки. Тому що закону про посмертну репродукцію немає. Ми законно не зможемо використати сперму загиблих військових ", — наголосив Зукін.

Він пояснив, що у Верховну Раду України ще у жовтні 2022 року передали законопроект №8097, який має врегулювати це питання, проте його поки що не прийнято.

"Юристи кажуть, що можна написати нотаріально засвідчене доручення, що дружина є розпорядником з цього питання. Але є 787-й наказ МОЗ, яким це не передбачено", — підсумував генетик.

Більше про ситуацію з генетикою та репродукцією в Україні під час війни читайте у статті за посиланням — Чи чекає на нас бебі-бум після війни і що зробити для збільшення населення України: відповіді відомого вченого.