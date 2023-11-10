Зник засуджений бойовиками "ЛНР" відомий український правозахисник: що відомо

Востаннє родичі бачили чоловіка на екрані монітора у залі московського апеляційного суду

Український правозахисник Максим Буткевич, якого на 13 років засудили до самопроголошеної "ЛНР", зник безвісти. Вже протягом двох місяців рідні та близькі чоловіка не можуть його знайти.

Із серпня поточного року родичі не отримують інформації про місцеперебування Максима. Про це пише "Медіазона", посилаючись на слова його матері Євгенії Буткевич.

"Востаннє ми бачили Максима на екрані монітора в залі московського апеляційного суду. За цей час московські друзі стали відправляти Максиму бандеролі, листи. Ну і далі ми стали чекати — вони почали чекати на повідомлення, що він отримав їх відправлення, а ми стали чекати (можливого, — Ред.) обміну. У вересні до нас дійшли чутки абсолютно приватними каналами, що Максима відправили по етапу, але ніхто не знає, куди", — сказала жінка.

Також вона розповіла, що листи та бандеролі, які були надіслані Буткевичу до СІЗО, повернули назад із позначкою "листування не дозволено". Водночас адвокат чоловіка Леонід Соловйов не отримував відповіді на запити про місцеперебування свого підзахисного. У зв’язку з цим він має намір подавати скаргу до прокуратури та ФСВП (Федеральна служба виконання покарань у Росії).

Що відомо про Максима Буткевича

З 2008 року чоловік допомагав в Україні мігрантам та біженцям. Він почав працювати в управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців у Східній Європі, а згодом заснував правозахисний центр Zmina і став співзасновником радіо "Громадське".

Після вторгнення росії в Крим і Донбас Буткевич допомагав переселенцям, а після початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ.

У червні 2022 року Буткевич потрапив у полон до російських окупантів. У березні поточного року стало відомо, що суд у самопроголошеній ЛНР призначив йому 13 років колонії. За заявами "слідства", він нібито поранив двох жінок у Сєвєродонецьку, вистріливши по під’їзду житлового будинку з гранатомета. Однак у ті дати підрозділи Буткевича взагалі не було в тому районі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Верховний суд терористичної "Донецької народної республіки" відправив на 19 років за ґрати українського прикордонника Сергія Ростовського за злочин, який він не скоював. Чоловік перебуває у полоні в окупантів уже 19 місяців.