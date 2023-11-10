Засекречений список: Чехія розкрила, яку військову техніку передавала Україні

Раніше Прага не розкривала перелік спрямованої в Україну зброї

Спочатку повномасштабної війни Чехія передала Україні зі своїх армійських запасів військову техніку на загальну суму 6 мільярдів чеських крон (понад 240 мільйонів євро). У країні розкрили список техніки, яку передавали Україні.

У засекреченому списку військової допомоги від Міністерства оборони Чеської республіки були БМП, танки, самохідні гаубиці радянського виробництва, а також сучасне озброєння, зокрема й авіатехніка. Про це пише Radio Prague International.

Зазначається, що раніше Прага не розкривала перелік направленої в Україну зброї. Наразі стало відомо, що до нього входили:

чотири вертольоти Mi-24 Hind 2005 та 2006 року виробництва;

62 танки, вироблені у 1968, 1977, 1985-1989, 1993 роках;

131 БМП, які були зроблені у 1973-1989, а також у 1993 та 1999 роках;

4,2 мільйони набоїв для ручної вогнепальної зброї;

13 самохідних гаубиць випуску 1980-1986 років;

128 мінометів випуску 1971-79 років;

17 400 мінометних снарядів.

Також Чехія передавала Україні перев’язувальні матеріали та ліки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Чехія списує свої радянські бойові гелікоптери Мі-24В та замінює їх на американські. Ця техніка може знайти застосування в Україні.