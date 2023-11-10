Війна з росією у точці неповернення: Подоляк озвучив чотири завдання на 2024 рік

У разі програшу у війні на Україну чекають серйозні проблеми

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що війна в Україні перебуває у точці неповернення. Після поразки на росію чекають незворотні процеси, як при розпаді СРСР.

Про це Михайло Подоляк розповів в інтерв’ю Deutsche Welle. Він озвучив плани України у війні на кінець 2023 та 2024 років.

За словами радника голови ОП, у росії розуміють, що якщо вони програють і лінія фронту впаде, то еліта країни та сама держава в політичному сенсі перестануть існувати.

"У них будуть ті самі процеси, що були у 1991 році, але тільки з набагато більшими взаємними внутрішніми претензіями. Тому що їм пропонували модель одну, отримали іншу, заплатили за це високу ціну та безрезультатно", — вважає Михайло Подоляк.

Але й на Україну у разі невдач на фронті чекає неприваблива доля. Якщо Сили оборони не зможуть дотиснути по лінії фронту та забезпечити поразку росії, то конфлікт буде заморожений. У такому разі українська держава буде під постійним зовнішнім тиском рф.

"росія вкладатиме великі ресурси у постійні теракти, у постійні внутрішні політичні конфлікти тощо. Ми в принципі матимемо неспроможний внутрішній політичний простір", — зазначив Подоляк.

Щоб не допустити перемоги росії Україна має чіткий план дій на кінець 2023 і весь 2024 рік. Перше, що необхідно зробити, — скоригувати тактику боїв з огляду на ресурси росії. Також необхідно трохи змінити стратегію з огляду на переваги рф, щоб вони були ліквідовані. Третє — це інвестувати у певні виробництва, щоб отримати технологічну перевагу на фронті, а четверте — різко збільшити тиск на окупантів за допомогою технологічної переваги на важливі військові об’єкти ворога.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в росії заявили про затяжну війну з Україною. Союзники у Європі також дали невтішні прогнози.