В Естонії заявили про перехоплення рф ініціативи на фронті: в Україні не вважають це катастрофою

росія не має значних досягнень на фронті

У розвідці Естонії заявили, що російська армія перехопила ініціативу на Донеччині. Окупанти продовжують атакувати з підвищеною інтенсивністю, незважаючи на те, що під Авдіївкою зазнали серйозних втрат.

Про це повідомив Розвідувальний центр Сил оборони Естонії, повідомляє ERR. Однак, в Україні навпаки заявили, що катастрофи на фронті немає.

В Естонії зазначили, що путін, як і раніше, не відмовився від ідеї хоча б захопити Луганську та Донецьку області в межах адміністративних кордонів.

"Це говорить про те, що цілі росії не змінилися: окупація обох областей в межах їх адміністративних кордонів залишається пріоритетним завданням", — зазначили в естонській розвідці.

Також там спрогнозували, що погіршення погодних умов та сезон бездоріжжя змінять ситуацію на фронті. Враховуючи це, що українська, що російська сторони намагатимуться посилити свої позиції до настання зими та заморозків.

Водночас керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у коментарі "РБК-Україна" заявив, що перехоплення росією ініціативи не означає катастрофи. Щобільше, окупанти не мають значних результатів на фронті, попри це.

"Я не бачу на сьогодні такого надзвичайного сценарію, коли росія внаслідок перехоплення ініціативи досягла чогось. Ми можемо скільки завгодно констатувати перехоплення ініціативи, але якщо подивитися на факти та на карту, то якихось значних досягнень немає. Це не все зникло. Катастрофи немає", — сказав експерт.

Він зазначив, що на фронті тривають бої, окупанти намагаються наступати й на окремих ділянках вони мають невеликі тактичні успіхи. Водночас ЗСУ не дають прорвати свою оборону і дають гідну відсіч ворогові.

"На сьогоднішній день ми можемо говорити фактами, а фактом є те, що російським військам не вдалося суттєво просунутися, а українські сили тримають основні рубежі починаючи з Куп’янського спрямування і далі на Лиман та Бахмут, Мар’їнку тримають, Авдіївку тримають", — зазначив Олександр Мусієнко.

Щодо сил ворога на східному напрямку, то ресурси виснажуються. Наприклад, нові підрозділи під Авдіївкою укомплектовані на 100% живою силою, але артилерії та бронетехніки є лише 50% від необхідного показника. Це, за словами Мусієнка, означає, що ЗСУ знищують більшу частину техніки ворога і він змушений використовувати здебільшого живу силу чи авіацію.

Також експерт прокоментував бої за Авдіївку. За його словами, це важливий напрямок, адже там окупанти зосередили чимало сил. І доки ЗСУ утримують оборону, то Сили оборони на Херсонському напрямку успішно розвивають наступ на лівобережжя.

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