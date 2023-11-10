Тривога вже і в Києві: Україна під атакою "Шахедів" (оновлено)

Вже були повідомлення про вибухи, — судячи з усього, по дронах вже успішно працюють

Вечір п’ятниці, 10 листопада, став зовсім неспокійним для українців. Після ракетного удару по Одеському району російські окупанти направили проти України одразу кілька груп ударних дронів з різних напрямків.

Загроза наближається до столиці. "Телеграф" зібрав усе, що відомо про це на момент публікації.

Одна група дронів пройшла через Кіровоградську та Черкаську область до Київської області та наближається до столиці. Незабаром там очікується тривога.

Оновлено о 22:35. У Києві вже також оголосили повітряну тривогу.

Також ударні безпілотники атакують Одеську область із боку Чорного моря. Місцеві канали пишуть, що вже чули вибухи, проте наразі невідомі деталі.

БпЛА також зайшли з Білгородської області росії на Сумщину, а звідти перелетіли до Харківської області та атакували обласний центр. У Харкові вже повідомляють про роботу ППО.

Крім того, повідомлялося і про рух безпілотників у бік Миргорода Полтавської області.

На 22:35 карта повітряних тривог в Україні виглядає так:

Варто зауважити, що раніше сьогодні тривоги вже стомили українців, — серед іншого, протягом більш як трьох годин тривала масштабна тривога у зв’язку з пуском МіГ-31, і у Повітряних силах стверджують, що такі довгі тривоги надалі можуть бути частіше.

Також раніше ракети вдарили по дачному кооперативу під Одесою, внаслідок чого постраждало троє людей похилого віку.

Як повідомляв "Телеграф", українці теж не дають ворогові сумувати, — після нічної атаки БпЛА на Крим успішно потонули два російські катери.