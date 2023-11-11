Ніякої росії. Рік тому звільнили Херсон, як це було та як місто виглядає зараз (фото)

росіяни не пробачили херсонцям теплої зустрічі ЗСУ та тероризують місто обстрілами

Від моменту звільнення Херсона від російських військових, що став неочікуваністю для багатьох українців, минув цілий рік. Цього дня рік тому навіть попри відсутність у деокупованому місті електрики та зв'язку мережу заполонили відео, на яких херсонці на радощах зустрічають військових ЗСУ як рок-зірок, а масові гуляння на центральній площі не розходилися декілька днів.

російська армія після відступу почала тероризувати місцеве населення вже з відстані. рашисти не сильно обирають цілі та влучають то у переповнену стоянку перед супермаркетом, то цілять у багатоповерхівки та "Пункти незламності", безжально б'ють по церквах та мирних гуртожитках, а влітку частина вулиць пішла під воду, яка нахлинула на місто після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Херсонці хотіли подякувати та сфотографуватися буквально із кожним військовим, який попадав у поле зору

Херсон після звільнення. Як це було

Херсон перебував під окупацією з березня 2022 року. Ще за місяць до звільнення атмосфера у мусті була гнітючою: москва провела тут квазіреферендум про приєднання окупованої території до росії, а на площі під російську попсу самотньо танцювали кілька фріків з георгіївськими стрічками. Проте 11 листопада 2022 року до міста неочікувано зайшли наші українські військові і реакція місцевих мешканців продемонструвала, що результати про підтримку росії були намальованими — люди масово розмахували українськими прапорами.

Містяни вишиковувалися вздовж доріг, вітаючи кожного, хто заїжджав у звільнене місто

Цілі групи людей виходили у центр на площу Свободи зустрічати українських воїнів зі сльозами на очах. Жовто блакитні прапори були усюди: на стовпах, машинах, одязі та намальовані на обличчях. Були там і представники херсонського руху спротиву "Жовта стрічка", які підпільно з березня до початку листопада розклеювали окупованим містом плакати, малювали графіті, боролися з засиллям ворожої пропаганди та вели просвітницьку роботу в соцмережах.

Як містяни вітали військових у перші дні звільнення

Люди виходили зустрічати військових і на в'їзді до міста. Вони по черзі обіймали кожного, просять розписатись на збережених прапорах, куртках. Здавалося, щоб спокійно пройти Херсоном військовим самим потрібно було наймати охорону — натовп неохоче відпускав захисників, подякувати хотів кожен.

На центральні площі міста одразу встановили українські прапори

Площа перетворилася на місце святкування

Херсонці після звільнення

14 листопада до щойно звільненого міста, що знаходилося небезпечно близько до лінії зіткнення, навіть приїхав президент Володимир Зеленський. У Херсоні президент зустрівся з військовослужбовцями, а також узяв участь в офіційній церемонії підняття прапора України. Президент вручив військовим нагороди і опублікував спільне фото із захисниками. За кілька хвилин до його прибуття люди чули звуки обстрілів, а після закінчення виступу голови держави над містом пролунали ще кілька вибухів.

Однією із перших справ, які зробили люди у місті, було очищення від надокучливої російської пропаганди. Херсонські працівники ДСНС очистили місто від плакатів з проросійськими гаслами, які залишили після себе окупанти.

Руйнування, які лишили по собі росіяни

Окрім плакатів, після відступу росіяни лишили по собі сильні руйнування. Вони підірвали Антонівській міст через Дніпро, котельні, ТЕЦ, вишки зв'язку, телевежу та знеструмили місто. Люди лишилися без електрики, опалення, питної води, зв'язку. Попри всі ці виклики у місто почало повертатися життя: відкривалися банки і супермаркети, відновили залізничне сполучення. У місті також встановили намети, щоб містяни могли зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефони та скористатися Інтернетом.

Руйнування, які лишили по собі росіяни

Херсонці після звільнення

Херсон зараз

Проте відступ російських військ із Херсона не означав, що окупанти давали місту спокій. росіяни не пробачили жителям Херсона гарячу зустріч ЗСУ, з моменту звільнення вони нещадно б'ють по місту, вбиваючи мирних жителів та руйнуючи інфраструктуру. "Телеграф" навідався до Херсона у грудні 2022 року та побачив результати обстрілів, яким місто піддавали ледь не щодня. росіяни намагалися спровокувати енергетичну та гуманітарну катастрофу.

Жителі міста роздивляються уламки ворожих снарядів

Попри те, що Херсон постійно знаходився у прицілі ворога, у місті тривали роботи з відновлення критичної інфраструктури. налагоджували газо-, водо-, теплопостачання, а також водовідведення. Продовольство, засоби гігієни та ліки також постійно завозили. Водночас через ворожі обстріли влада просила громадян евакуйовуватися. Попри небезпеку та відсутність умов для життя, багато жителів залишати свої домівки не збираються.

Влітку ситуацію погіршив підрив Каховської ГЕС. У самому місті затопило близько тисячі будинків, а одним із найбільш затоплених районів була Корабельна площа, де затопило будинки до другого поверху. Рятувальники вивозили людей і тварин на човнах, до порятунку громадян приєдналися і пересічні українці. Вони на своїх човнах прочісували затоплену місцевість у пошуках тих, хто потребував допомоги.

Зараз життя у місті дуже небезпечне, оскільки обстріли тривають щодня. Стіни багатьох будинків стоять зі слідами від куль та уламків, нагадуючи решето.

Наслідки обстрілів Херсона

Прилітає навіть по церквах

Мікрорайон Острів влітку пережив затоплення, а зараз переживає цілодобові атаки росіян, пише "Мост". Місцеві кажуть, що до мін та залпів артилерії вони вже звикли, але КАБи та ракети дуже лякають херсонців, проте вони тримаються.

Мікрорайон Острів, фото "Мост"

Попри все це у місті намагаються відновлювати знищене. Ось, приміром, відбудоване поштове відділення у селищі Архангельське Бериславського району. Відділення знищила російська армія під час окупації населеного пункту. Усі матеріальні російські військові викрали.

Відновлення Херсонщини

Попри важкі випробування мешканці міста намагаються триматися. А до різниці звільнення міста уродженець Херсона співак Макс Барських привітав містян та закликав продовжувати допомагати тим, хто звільняє наші землі, адже війна продовжується.

На днях "Телеграф" розповідав, що окупаційні війська рф знову атакували Херсон — обстрілу росіян зазнали будинки мирних жителів. На жаль, внаслідок терористичного акту є поранені, а саме 4 особи. Їм було надано медичну допомогу.