Війна — день 626: Україна під атаками святкує річницю визволення Херсона
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Розповідаємо оперативно про головне за добу
На календарі субота, 11 листопада 2023 року. Рівно рік тому було звільнено з окупації український Херсон. Пам’ятна дата почалася для українців з атаки дронів на Київ і, більше того, напередодні по всій Україні була майже чотиригодинна повітряна тривога, пов’язана із злетом МіГ-31 у Білорусі, — і у Повітряних силах попереджають, що такі тривалі тривоги можуть почастішати.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 11 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
00:00 У Києві та області тільки закінчилася повітряна тривога у зв’язку з атакою дронів. У Запорізькій, Харківській та Донецькій областях ракетна небезпека.
Ось як виглядає лінія фронту на карті DeepState станом на початок доби:
Про те, що відбувалося 8 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 623: окупанти посилюють тиск на сході і не зважають на втрати
Інформацію за 9 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 624: окупанти намагаються оточити Авдіївку, а у ЗСУ успіхи на Херсонщині
З даними за 10 листопада можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 625: Україна атакувала катери в Криму, росія намагається помститися "Шахедами"