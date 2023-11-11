Війна — день 626: Україна під атаками святкує річницю визволення Херсона

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 11 листопада 2023 року. Рівно рік тому було звільнено з окупації український Херсон. Пам’ятна дата почалася для українців з атаки дронів на Київ і, більше того, напередодні по всій Україні була майже чотиригодинна повітряна тривога, пов’язана із злетом МіГ-31 у Білорусі, — і у Повітряних силах попереджають, що такі тривалі тривоги можуть почастішати.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 11 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Києві та області тільки закінчилася повітряна тривога у зв’язку з атакою дронів. У Запорізькій, Харківській та Донецькій областях ракетна небезпека.

Ось як виглядає лінія фронту на карті DeepState станом на початок доби:

Карта бойових дій DeepState в Україні 11.11.2023

Про те, що відбувалося 8 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 623: окупанти посилюють тиск на сході і не зважають на втрати

Інформацію за 9 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 624: окупанти намагаються оточити Авдіївку, а у ЗСУ успіхи на Херсонщині

З даними за 10 листопада можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 625: Україна атакувала катери в Криму, росія намагається помститися "Шахедами"