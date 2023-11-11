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Війна — день 626: Україна під атаками святкує річницю визволення Херсона

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Настав новий день спротиву російським окупантам
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 11 листопада 2023 року. Рівно рік тому було звільнено з окупації український Херсон. Пам’ятна дата почалася для українців з атаки дронів на Київ і, більше того, напередодні по всій Україні була майже чотиригодинна повітряна тривога, пов’язана із злетом МіГ-31 у Білорусі, — і у Повітряних силах попереджають, що такі тривалі тривоги можуть почастішати.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 11 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Києві та області тільки закінчилася повітряна тривога у зв’язку з атакою дронів. У Запорізькій, Харківській та Донецькій областях ракетна небезпека.

Ось як виглядає лінія фронту на карті DeepState станом на початок доби:

Карта бойових дій DeepState в Україні 11.11.2023
Карта бойових дій DeepState в Україні 11.11.2023

Про те, що відбувалося 8 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 623: окупанти посилюють тиск на сході і не зважають на втрати

Інформацію за 9 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 624: окупанти намагаються оточити Авдіївку, а у ЗСУ успіхи на Херсонщині

З даними за 10 листопада можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 625: Україна атакувала катери в Криму, росія намагається помститися "Шахедами"