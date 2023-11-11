"Підтримати Україну — наш обов’язок": Макрон назвав вирішальний місяць у війні

У разі перемоги в Україні росія не зупиниться, вона загрожуватиме іншим колишнім радянським державам

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступний місяць стане вирішальним у війні в Україні. Він додав, що час переговорів ще не настав і рішення про них має приймати виключно Київ, проте, можливо, настане час "провести чесні та хороші переговори".

Він наголосив, що не можна допускати перемоги росії, оскільки з’явиться нова "імперська держава" в Європі. Макрон зазначив, що у разі перемоги в Україні росія не зупиниться, вона загрожуватиме іншим колишнім радянським державам, таким як Грузія та Казахстан, а також всьому континенту, повідомляє ВВС.

"Бо, безумовно, росія творить [в Україні] імперіалізм та колоніалізм", — сказав він.

Президент Франції заявив, що "борг" його країни та всіх інших країн — підтримати Україну в її захисті від росії. Макрон зазначив, що наступний місяць буде вирішальним, оскільки Україна намагається повернути захоплені росією землі.

Політик заявив, що Україні "ще не настав" час сісти за стіл переговорів, і наголосив, що рішення про переговори має бути одноосібним рішенням Києва. При цьому він додав, що, можливо, настане час "провести чесні та добрі переговори, повернутися за стіл переговорів та знайти рішення з росією".

Як повідомляв "Телеграф", радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що війна в Україні перебуває у точці неповернення. Після поразки на росію чекають незворотні процеси, як при розпаді СРСР, але й на Україну в разі невдач на фронті чекає незавидна доля. Якщо Сили оборони не зможуть дотиснути по лінії фронту та забезпечити поразку рф, то конфлікт буде заморожений. У такому разі українська держава буде під постійним зовнішнім тиском Росії. Щоб не допустити перемоги Росії Україна має чіткий план дій на кінець 2023 і весь 2024 рік.