Паливо в Україні почнуть фарбувати у червоний та зелений колір: навіщо це потрібно

В Україні з’явиться червоне та зелене паливо

Міністерство оборони України вимагало від постачальників палива для ЗСУ обов’язково додавати туди барвник. Таким чином, все "військове" паливо буде яскраво-червоного або яскраво-зеленого кольору.

Як інформує пресслужба Міноборони, червоний барвник буде призначений для дизельного пального, а зелений – для бензину. Нововведення набудуть чинності наприкінці листопада.

"Маркування дає можливість ідентифікувати та відстежувати паливо, закуплене виключно для потреб ЗСУ, та зменшує можливість його незаконного продажу", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що забарвлене паливо також дозволить без особливої проблеми помітити додавання будь-яких домішок, тому що через це колір стане менш насиченим.

У Міноборони вважають, що подібне паливо буде неможливо розбавити, щоб колір повністю зник, оскільки в ньому все одно залишатиметься червоний або рожевий відтінок для дизпалива та зеленуватий для бензину.

Також у відомстві переконані, що ціна на пальне після додавання барвника змінитись не повинна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як водіям можна заощадити на паливі. При цьому для виконання цих порад не знадобиться вкладати у чотириколісного друга додаткові кошти.