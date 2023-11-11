Окупанти обстріляли Херсон у річницю звільнення: влада показала місце прильотів (відео)

Ушкодження отримали декілька будівель

Російські окупанти вдень 11 листопада обстріляли центральну частину Херсона, де потрапили в житловий будинок. Цей удар призвів до загибелі однієї людини та поранення ще двох.

Як інформують представники місцевої влади, обстріл стався після 15.00. Відомо, що один чоловік загинув, а поранення отримали дві жінки, одна з яких була госпіталізована у стані середньої тяжкості.

Госпіталізація знадобилася 29-річній жінці, яка отримала поранення голови, шиї та ніг. 53-річна мешканка міста відбулася контузією та травмою ноги. Вона лікуватиметься амбулаторно.

Чоловіка встигли відвезти до лікарні, але лікарі його життя не змогли врятувати.

Тим часом голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін оприлюднив відеозапис з місця події. На ній видно, що під удар потрапила багатоповерхівка, а також постраждали кілька приватних будинків. Крім того, було знищено декілька автомобілів.

Примітно, що обстріл Херсона стався через рік після того, як українські військові вибили звідти російських окупантів.

Як повідомлялося раніше, російські війська у четвер, 9 листопада, вкотре обстріляли житловий район Херсона. Внаслідок атаки загинув місцевий житель, також є поранені.