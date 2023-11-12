Війна — день 627: окупанти концентрують сили на Авдіївці та готують нові обстріли

Оперативно про головне за добу

Україна зустрічає ще один день у стані війни проти росії. Окупанти продовжують вести активні штурми на напрямі Мар’їнки, а також настає у деяких місцях у Запорізькій області. Але все ж таки основною метою для загарбників є Авдіївка, де активні бойові дії розвертаються за коксохімічний завод. Водночас українські військові теж не сидять у глухій обороні, а періодично проводять успішні вилазки у "сірій зоні".

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 12 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 На півдні та сході України оголошено повітряну тривогу через активність тактичної авіації. Є небезпека застосування авіаційного озброєння. Херсон тим часом зазнав обстрілу з РСЗВ.

Інформацію за 9 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 624: окупанти намагаються оточити Авдіївку, а у ЗСУ успіхи на Херсонщині

З даними за 10 листопада можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 625: Україна атакувала катери в Криму, росія намагається помститися "Шахедами"

Про те, що відбувалося 11 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 626: Україна під атаками святкує річницю визволення Херсона