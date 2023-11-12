"Якщо Україна досягне успіху, то...": президент Латвії зробив заяву про війну

Він вважає, що Захід має реагувати на заклики президента Володимира Зеленського та надавати більше зброї

У росії готуються до тривалої війни на території України й зараз для цього мобілізують економіку, ресурси та військову техніку. Захід має надавати Україні більше зброї, адже перемога країни в цій війні допоможе вберегти мир у Європі.

Про це сказав президент Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв’ю Associated Press. За його словами, світ має продовжувати підтримувати Україну та боротися за ним, щоб країна-агресор у майбутньому не могла стати загрозою для інших.

Президент пояснив, що поряд з Україною важливо підтримувати також Ізраїль. На думку Едгарса Рінкевичса, зараз необхідно досягти гуманітарних пауз у бойових діях у Газі, щоб надати допомогу палестинському народу. Також він наголосив, що Іран "дуже радий бачити такий розвиток подій на Близькому Сході".

"Я також вважаю, що нам буде набагато легше зберегти мир у Європі, якщо Україна досягне успіху, ніж якщо ми підведемо Україну, або, якщо вже на те пішло, дозволимо ситуації на Близькому Сході вийти з-під контролю", — додав він.

Зараз росія мобілізує економіку, ресурси та військову техніку для тривалої війни, щоб спробувати "задушити" Україну. Едгарс Рінкевич своєю чергою прогнозує повторні атаки на енергосистему країни. Він вважає, що Захід має реагувати на заклики президента Володимира Зеленського та надавати більше зброї, оскільки її не надали у тих обсягах, у яких мали.

"ЄС усвідомив, що нам потрібно більше оборони та військових. І на даному етапі я хотів би, щоб цей процес був трохи швидшим. Але, проте, ці речі зараз нарешті рухаються", — пояснив президент Латвії.

Він наголосив, що якщо світ побачить, що Штати та ЄС можуть підтримати Україну, це вплине також і на тиск та на відношення Ізраїлю.

"Також, я думаю, що Іран буде наполегливішим. Не забувайте також про весь азійський регіон, і не забувайте про Тайвань", — заявив Рінкевичс.

На думку лідера Латвії, Росія перетворюється з автократії на тоталітарний режим і зараз країна-агресор вдається до пропаганди, яка з часів холодної війни стала ще гіршою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Сполучених Штатах Америки натякнули, що допомоги Україні від них поменшає.