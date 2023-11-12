Частина в "Редут", частина в Росгвардію: британські розвідники сказали, що сталося з ПВК "Вагнера"

Колишнім "вагнерівцям" не постачають зброю

Великі підрозділи російської приватної військової компанії "Вагнера" ймовірно, були асимільовані в командну структуру Росгвардії і відновили активний набір. Цей підрозділ може очолювати син євгена пригожина вавло.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки. Зазначається, що є частина "вагнерівців" приєдналася до ПВК "Редут", що налічує близько 7000 осіб.

"Станом на кінець жовтня 2023 року великі елементи приватної військової компанії "Вагнер", ймовірно, були асимільовані в командну структуру національної гвардії росії (росгвардії) і відновили активний набір. Цей підрозділ "Вагнера" у складі росгвардії, ймовірно, очолює павел син покійного власника "вагнера" євгена пригожина. Інші групи "вагнерівців", найімовірніше, приєдналися до іншої російської ПВК "Редут", — йдеться в повідомленні.

Своєю чергою лідер Чечні рамзан кадиров сказав, що медики групи "Вагнер" перейшли на службу до чеченського спецназу "Ахмат". 25 жовтня він заявляв, що до "Ахмату" вже вступили 170 колишніх бійців "Вагнера".

"Після заколоту в липні 2023 року та подальшої загибелі керівництва "Вагнера" в серпні 2023 року російська держава почала здійснювати більш прямий контроль над діяльністю та колишнім персоналом групи компаній "Вагнер", — йдеться в матеріалі.

"Центр національного опору" повідомляє, що неподалік тимчасово окупованого Скадовська Херсонської області російські загарбники розгорнули табір, в якому перебувають колишні бійці ПВК "Вагнер".

"За інформацією від підпілля, колишніх "вагнерівців" нічим не забезпечують. Усі проблеми в тиловому постачанні повністю перекладаються на так званих волонтерів. Колишні найманці не забезпечені транспортом та засобами індивідуального захисту. Наразі командування російських окупаційних військ на місцях визначається щодо подальшого застосування бійців", — кажуть у "Центрі наонального опору".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де зараз воюють найманці ПВК "Вагнера". Група анонсувала будівництво бази в зоні так званої у росії "спеціальної військової операції".