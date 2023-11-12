Прикрили росіянами путінську резиденцію? Армія рф поставила ППО посеред пляжу в Сочі (відео)

росіяни буквально "спіткаються" об путінські "аналоговнєти"

У російському місті Сочі армія рф встановила своє ППО прямо на набережній. Це, до речі, за словами самих росіян, є порушенням "норм міжнародного гуманітарного права".

Відео пускової установки зараз поширюється мережею. Автори поста зазначають, що неподалік цього місця знаходиться резиденція путіна в долині Бочарів Струмок. Таким чином виходить, що президент росії прикрив свою резиденцію щитом з мирних людей,

Що за резиденція

Дача (літня резиденція) президента рф. Починаючи з 1960 року, тут відпочивали вищі керівники СРСР: Микита Хрущов, Леонід Брежнєв, Михайло Суслов. Сюди ж запрошували провести відпустку і лідерів країн соціалістичного табору. З розпадом Радянського Союзу Бочаров Струмок став єдиною російською дачею урядового рівня на Чорному морі і набув статусу офіційної резиденції президента росії.

Варто зазначити, що на цю резиденцію путіна, ймовірно, вже робили замах невідомі безпілотники. На початку осені 2023 року за 25 кілометрів від путінських хоромів впав і загорівся БПЛА.

Що стало причиною для такого самодемаскування поки що незрозуміло. Однак, це вже не вперше. Так, наприклад, ще взимку окупанти такі ЗРПК розставили по всій москві.

Що це за ППО

Судячи з відеозапису, цією системою є російський "Панцир-С-1". Він, до речі, перебуває на озброєнні і у України завдяки російському "ленд-лізу".

Панцир-С1 — це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. Він використовується для прикриття цивільних та військових об’єктів від повітряного нападу. Також може захищати об’єкт від наземних та надводних загроз. Час розгортання комплексу – до 5 хвилин. Боєкомплект Панцира-С1: 12 ракет 57Е6-Е, 1400 снарядів. Ракетами можуть уражати цілі на висоті до 15 км та на відстані до 20 км; снаряди можуть летіти відстань до 4 км.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з’явилися супутникові знімки ППО Росії в Євпаторії після удару ЗСУ.