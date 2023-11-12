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"Робимо все можливе": зоозахисники розповіли про стан тигриці, яка постраждала через атаку рф на Київщину

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Тигриця Тигрюля Новина оновлена 12 листопада 2023, 19:55
Тигриця Тигрюля

Тигрюля потребує спокою

Тигриця з київського Центру порятунку диких тварин, яка під час атаки на Київщину сильно вдарилася об ґрати вольєра, продовжує перебувати у тяжкому стані. Тварина все ще не підводиться.

Про це пише Українська правда. Повідомляється, що зоозахисники сподіваються, що Тигрюля (кличка тигриці) не зламала хребет і продовжують надавати допомогу.

"Ми і лікарі робимо все можливе. Зараз тигриця отримує протизапальну терапію, що знеболює. Поки не встає. Але задні кінцівки почали трохи рухатися, що дає надію на те, що все-таки хребет цілий", – йдеться у повідомленні.

Зараз Тигрюля потребує спокою. Згодом лікарі ухвалюватимуть рішення, що робити далі. Можливо, тигриці зроблять МРТ чи КТ. А поки що за станом тварини стежать ветеринари.

На щастя, інші тварини всерйоз не постраждали. Але в Центрі кажуть, що один лев під час вибухів також ударився об ґрати.

"Ще один лев теж травмувався. Напевно, вдарився об ґрати, тому що у нього кров із носа йшла хвилин 40. Але все добре… (Інші тварини – ред.) пережили тяжкий стрес, але фізично не постраждали", – відповіли у Центрі.

Нагадаємо, що тигриця травмувалася 11 листопада, коли ворог намагався атакувати Київ та область БПЛА.

Теги:
#Київ #Росія #Війна #Атака