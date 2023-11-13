Не залишимо Україну: у Німеччині ухвалили важливе рішення щодо допомоги для ЗСУ

Німеччина продовжить допомагати ЗСУ

Німеччина на офіційному рівні підтвердила інформацію ЗМІ, що подвоїть розмір військової допомоги Україні в 2024 році. Замість 4 мільярдів євро на потреби ЗСУ планують виділити 8 мільярдів євро.

Таку заяву зробив Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Bericht aus Berlin. За його словами, такий крок має стати сильним сигналом для України, яка протистоїть російському агресорові.

У своїй промові Пісторіус запевнив, що Німеччина не залишить Україну у лихоліття. Він підкреслив, що ніхто не повинен забувати про війну в Україні, доки частина уваги світової спільноти прикута до подій в Ізраїлі та Секторі Гази.

Тепер новий розмір військової допомоги повинні закріпити у федеральному бюджеті наступного року. У зв’язку зі збільшенням підтримки України Німеччина змушена збільшити витрати на оборону.

За даними видання, такий крок дозволить досягти Німеччині показника 2,1 відсотка ВВП на витрати на оборону. Це позитивно впливає на квоту в НАТО, оскільки всі члени Альянсу повинні витрачати на оборону щороку щонайменше два відсотки ВВП. До цього Німеччина не дотримувалася цієї домовленості.

Очікується, що бюджетний комітет Бундестагу схвалить виділення додаткових 4 мільярдів євро вже цього тижня.

Раніше "Телеграф" писав про те, яке озброєння увійде до нового пакету допомоги Україні від Німеччини.