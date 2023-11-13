Більше не допомагатимуть? Франція зробила заяву про передачу Україні зброї

У Парижі вигадали схему, завдяки якій не доведеться безкоштовно віддавати Україні озброєння

Влада Франції оголосила про плани Парижа припинити передачу офіційному Києву озброєнь зі своїх арсеналів. Такий захід покликаний змусити український уряд купувати нову зброю у французьких підприємств на спеціально виділені для цього кошти.

Таку заяву зробив Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню. Про це урядовець сказав в ефірі телеканалу LCI.

"Зараз ми ведемо переговори з українськими колегами, щоб змусити Україну купувати нові гаубиці за рахунок коштів із спеціального фонду, і щоб французьким військовим більше не довелося передавати гармати зі своїх арсеналів", — сказав він.

Глава військового відомства акцентував увагу на тому, що згідно з нещодавньою оприлюдненою парламентською доповіддю, розмір військової допомоги Франції Україні юягає €3 млрд.

Ця ж доповідь свідчить, що з бюджету Франції виділено €200 млн до спеціального фонду підтримки України. Київ може витрачати із нього кошти на закупівлю нових озброєнь, але лише у французьких постачальників.

Міністр наголосив, що Франція "воліє надавати суттєву підтримку, але не розповідати про все, що робить".

Лікарню виділив два основні напрямки допомоги, на яких Париж зосередив увагу: забезпечення Києва засобами протиповітряної оборони, зокрема можливостями для боротьби з безпілотниками, та обладнанням для сухопутних військ, включаючи артилерію та транспорт. У контексті артилерії він розповів про нарощування темпів виробництва самохідних гаубиць "Цезар" із двох перед початком конфлікту до шести одиниць на місяць. За його словами, Україна отримала 49 таких самохідних гаубиць — 30 французьких та 19 датських.

Говорячи про перспективи подальшого розвитку конфлікту та можливий перехід до переговорної стадії, Лекорню заявив, що цей момент ще не настав.

За його словами, український контрнаступ "просувається тяжко". Києву може знадобитися задіяти вдвічі, а то й утричі більші сили, ніж у росії, щоб прорвати лінію оборони окупантів та утримати зайняті позиції. Міністр визнав, що "наступні тижні стануть критично важливими" в контексті зими, що наближається, яка змінить характер бойових дій.

"Продовжувати надавати допомогу Україні — це найкраще, що ми можемо зробити, це те, що може дати їм шанс здобути перемогу", — резюмував Лекорню.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у Німеччині ухвалили важливе рішення щодо допомоги для ЗСУ.