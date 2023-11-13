"На вигідніші позиції": росіяни заплуталися з відведенням військ на одному з напрямків

Пропагандисти вже вибачаються, а військові пояснюються

російські війська з угруповання "Днєпр" "оцінили ситуацію" на своїх позиціях на півдні України, де за даними ЗМІ, ЗСУ форсували Дніпро, і вирішили відійти на "вигідні позиції". Але після новин пропагандистів дали задню.

Так, за даними росЗМІ, які посилаються на російських військових, командування угруповання "Днєпр" прийняло рішення на перегрупування військ на вигідніші позиції на схід від Дніпра. Стверджується, що після перегрупування "Днєпр" звільнить частину сил, які нібито "будуть задіяні для наступу на інших напрямках".

Втім, вже за кілька хвилин пропаганда видалила всі свої пости з вищезгаданим повідомленням, а замість них пише:

"Новина "Командування угруповання "Днєпр" прийняло рішення на перегрупування військ на більш вигідні позиції на схід від Дніпра" АНУЛЮЄТЬСЯ як випущена помилково. Ми вибачаємося перед своїми підписниками та читачами", — повідомляється в телеграм-каналі ТАСС.

Зазначимо, що пропагандистські інформагентства навіть повідомили про те, що командувач об’єднаного угрупування російських військ наказав розпочати передислокацію військ, погодившись із висновками командування "Днєпра". Але ці публікації також були видалені.

Нагадаємо, що війська окупаційного російського угруповання "Днєпр" воюють у Запорізькій та Херсонській області України.

У цей же час уже протягом кількох днів по мережі гуляє інформація про те, що ЗСУ форсували річку Дніпро та продовжили наступ на лівому березі. Стверджувалося, що українські війська зайняли селище Кринки, а потім перекинули туди важку техніку, створюючи і розширюючи плацдарм для подальшого наступу.

Тим часом відомий український блогер та волонтер Сергій Стерненко, коментуючи новину від пропагандистів, пише, що у росіян на лівобережжі Херсона ситуація досить складна, проте не критична. На його думку, така заява виглядає передчасною. Мабуть, так росіяни маскують свої дії і жодних "жестів доброї волі" не планують.

А ось у Міноборони рф вже поспішили виправдатися за передчасний "жест доброї волі". Там кажуть, що нібито хтось надіслав ЗМІ "хибне повідомлення" від імені прес-центру Міноборони з метою "провокації".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, навіщо росія пре на Авдіївку, що зараз там відбувається і які у цього перспективи.