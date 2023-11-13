Авдіївку чекає доля Бахмуту? Воєнний оглядач The Economist пояснив, яка між ними різниця

Між ситуаціями у містах не можна провести точну паралель

Російські окупанти вже більше місяця намагаються штурмувати Авдіївку. Проте ситуацію на цьому напрямку не варто порівнювати з Бахмутом.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив воєнний оглядач The Economist Шашанк Джоши. За його словами, утримання Бахмута було важливим для України через низку причин.

"Я не хочу говорити, що це було суто медійне рішення, бо це несправедливо, але, знаєте, будь-яка війна є політичною. Прусський військовий теоретик Клаус Вітт сказав, що війна – це продовження політики іншими засобами. Вона повинна мати політичну мету", — підкреслив журналіст.

На його думку, Бахмут був важливим містом з символічної та політичної точки зору. "І я розумію, чому українське політичне керівництво не хотіло віддавати жодного клаптика української землі, особливо коли відвоювати територію набагато важче, ніж захищати", — зазначив Джоши.

Водночас він вважає, що Бахмутська кампанія коштувала Україні більше, ніж вона отримала. Джоши підкреслив, що якби Україна просунулася на захід до більш захищених позицій, вона все одно зазнала б втрат.

"Їй все одно довелося б використовувати артилерію. Росіяни все одно тисли б. Але місцевість на захід від Бахмута багато в чому захищеніша через географію району. Це була б більш захищена територія для України, яку вона могла б утримувати. Це дозволило б Україні провести ротацію деяких з цих підрозділів, розмістити їх на півдні, дати їм можливість підготуватися до наступу. І це дозволило б Україні зменшити використання артилерії. Я не можу сказати, що я в цьому впевнений, але я думаю, що це справедливе припущення та справедливий аргумент", — заявив оглядач.

На його погляд, утримувати Бахмут було дещо ірраціонально. "Але ми повинні бути акуратними щодо рішень людей. Ми не маємо всіх аргументів. У нас немає всіх даних. І я не хотів би бути на місці людей, які мають ухвалювати дуже складні рішення", — підкреслив Джоши.

Своєю чергою він вважає, що зараз Авдіївка не перебуває в такій же ситуації, як свого часу Бахмут. "Мені здається, це дещо інше. Тут є певна схожість, що російська армія проводить широкомасштабний наступ без належним чином підготовлених військ, що коштує їй величезних людських втрат і навряд чи призведе до якогось ширшого стратегічного успіху. Тому я вважаю, що ця кампанія не буде успішною для росії", — заявив журналіст.

Водночас він зазначив, що географія Авдіївки відрізняється від Бахмута. На думку оглядача у цьому випадку не можна провести точну паралель з Бахмутом. "Цілком можливо, що оборона Авдіївки є більш виправданою, ніж оборона Бахмута", — підсумував Джоши.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що за місяць із моменту, як російські окупанти почали активно штурмувати Авдіївку, українським захисникам вдалося знищити велику кількість техніки ворога. Також, за його словами, крім техніки загарбники зазнали величезних втрат у живій силі.