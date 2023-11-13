Переговори Києва з москвою: що означає активізація теми і коли вони можуть розпочатися

Година "Х" вже близька і про неї говорять все частіше, наголошують експерти

З початку листопада тема гіпотетичних переговорів України та росії щільно увійшла до інформаційного простору. Західні медіа розмірковують про те, що США та ЄС нібито почали обговорювати такий розвиток подій з Києвом. Щобільше, наголошуючи, що Україні варто поквапитися, бо її переговорні позиції можуть виявитися гіршими, ніж на цей момент.

Влада США на тлі ігор республіканців у Конгресі навколо підтримки України відкрито заявляє, що змушена зменшувати пакети допомоги нашій країні. Про зниження рівня підтримки України, зокрема через загострення на Близькому Сході, каже голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

А деякі прогнози союзників України та її противників, зокрема про те, що війна може тривати ще довго, і зовсім звучать в унісон. Експерти пояснили "Телеграфу" активізацію розмов про переговори — і те, від чого в підсумку залежатиме їхня ймовірність.

Зимова кампанія дасть важливу відповідь

Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігар Тишкевіч вважає, що на цей момент обговорення можливих переговорів України з росією – це вимірювання температури по лікарні.

"Минулого разу так активно тема ймовірних переговорів обговорювалася після зими 2023 року. З прицілом, що вони можуть відбутися влітку. Тема мусувалася з розрахунком, що буде якийсь перелом на фронті, а ось потім... У результаті, у відносинах із нашими західними партнерами ми цю тему, скажімо так, відклали. Демонструючи готовність покращити становище, досягти якихось результатів військовим шляхом. Поки що маємо те, що маємо…" – констатує експерт.

За словами Ігара Тишкевіча, своєю чергою, росія продовжує лякати світ затяжною та для всіх дорогою війною. Яка не призведе до кардинального покращення становища України, нехай навіть не призводячи до покращення позицій рф. Ситуація, констатує експерт, певною мірою зайшла в глухий кут, про що говорять і деякі сигнали від військового керівництва України.

"Варіанти консультацій про мир можливі й до нового року. Варіанти ж власне переговорів, гадаю, розглядатимуться за результатами зимової кампанії", — зазначає Ігар Тишкевич.

Україна, продовжує він, спробує продемонструвати певні успіхи на фронті, а росія спробує вкотре знищити нашу інфраструктуру – енергетичну, портову тощо.

"Виходячи з результатів цього протистояння партнери України вирішуватимуть – чи збільшувати допомогу, чи пропонувати вступити до якогось переговорного процесу, – прогнозує співрозмовник "Телеграфа". – Враховуючи, що умовна година "Х" вже близька, про подібне говорять все частіше. Імовірність того, що нас 2024-го схилятимуть до переговорів, дещо більше, ніж це було 2023-го".

До реальних переговорів ніхто не готовий

Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, ексчлен української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш розмірковує так:

"Розмови про можливі переговори Києва та москви ведуться з початку повномасштабної російської агресії проти України. І той же чеський президент Петр Павел, який нещодавно заявив, що час грає на руку росії, про це говорить не вперше. Але в цьому випадку він розмірковує як колишній натовський генерал, оцінюючи суто військову ситуацію. Так, на фронті сторони справді досягли певного паритету. Але для переговорів цього недостатньо. Крім військових та зовнішньополітичних обставин, потрібні певні внутрішньополітичні чинники. А вони не дозріли ні в Україні, ні в росії".

Переговори можливі лише тоді, наголошує експерт, коли одна зі сторін буде готова піти на компроміси. У нашому випадку – територіальні.

"Нагадаю, що росія вже включила наші території до своєї конституції. А згідно з Конституцією України — вони залишаються українськими. Російська конституція не містить механізму виходу з росії. А українську — не можна змінювати, поки діє воєнний стан. Та її й неможливо буде поміняти, тому що жодна політична сила не піде на це, тому переговори можуть бути лише про тимчасове перемир’я, заморожування. Але і ми, і Захід розуміємо, що це означатиме нову, ще кривавішу війну, – пояснює Сергій Гармаш. — Тому, якщо переговорний процес під впливом зовнішніх чинників почнеться (у що я не вірю за нашого нинішнього президента), то це може бути лише затягуванням часу, тактовною хитрістю. Такі переговори не приведуть до жодних результатів".

Водночас, продовжує експерт, росія може піти на переговори. Але – після захоплення, як мінімум, Донецької та Луганської областей у їхніх адмінкордонах. Тобто після отримання контролю над територіями, які вона прописала як власні у своїй конституції. При цьому залишаються ще Запорізька та Херсонська, з якими теж доведеться щось вирішувати.

"Ну а зараз росії вигідно поговорити про це, показати себе "миротворцем". При цьому важливо розуміти, що кремлю переговори потрібні виключно або заради капітуляції України, або заради тактичної паузи. Але не в ім’я пошуку компромісного рішення", — підкреслює Сергій Гармаш.

Тому, констатує він, поки в кремлі не зміниться команда, реальні перспективи переговорів із росією навряд чи можливі.