Не просто так: в українській армії пояснили, навіщо рф заявила про "відведення військ"

Відхід російських військ із Херсонщини – справа часу

В Україні спростували російську новину про "відведення військ" рф з Херсонщини. Військові також пояснили, навіщо це було потрібне пропагандистам.

Про це повідомляється на сайті Центру національного опору (підрозділ при Командуванні ССО). За даними військових, зараз на фронті не зафіксовано жодного "відведення військ".

Передислокацію військ угруповання "Днєпр" противника у ЦНС називають інформаційною спецоперацією, яка має на меті відволікання Сил оборони.

"За інформацією місцевих, жодних відповідних рухів військ ворога не зафіксовано. Отже, можемо констатувати, що зараз відбувається інформаційна операція проти України", - йдеться у повідомленні.

Водночас там зазначили, що відхід російських військ із Херсонщини – справа часу, а тому "по факту ми маємо лише передчасний реліз".

Нагадаємо, що вранці 13 листопада російські пропагандисти поширили інформацію про відведення частини російських військ із Херсонщини на вигідніші позиції. Вже за кілька хвилин ці повідомлення були видалені, а в Міноборони рф пояснили їх нібито чиєюсь "провокацією".

Раніше ми писали про те, навіщо росія пре на Авдіївку, що зараз там відбувається і які у цього перспективи.