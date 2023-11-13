Захищати небо стане легше: у ЗСУ повідомили про нововведення від військових інженерів

В Україні є пускові установки, а ракети залишаються у дефіциті

Через недостатню кількість засобів протиповітряної оборони Україна вимушена вдаватись до незвичних технічних рішень. Прикладом цього слала спроба переобладнати радянські зенітні ракетні комплекси під використання західних боєприпасів.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, пише nv.ua. За його словами, радянські зенітно-ракетні комплекси "Бук-М1" вдалося переобладнати під американські ракети.

"Є оголошення від наших західних партнерів (ми його вже підтвердили), що в нас є гарні результати бойового застосування на полігоні у Сполучених Штатах зенітних ракетних комплексів "Бук-М1", які переобладнані, адаптовані під американські ракети, які можуть посилити нашу протиповітряну оборону", — заявив Ігнат.

Він пояснив, що на такий крок прийшлось піти, тому що ракети до комплексів "Бук-М1" та "С-300" виробляє лише росія. "Потрібно шукати кроки, шляхи, такі як схрещення радянського з американським. Вони [захищають], нехай і на невеликому радіусі", — зазначив він.

Крім того, Ігнат зауважив, що Україні потрібна велика кількість, як "Буків", перелаштованих під використання американських ракет, так і комплексів HAWK, які хоч і є морально застарілими, але були модернізовані та вже показують результат в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що українські фахівці переобладнали отримані від США керовані ракети класу "повітря — повітря" AIM-9M Sidewinder для винищувачів F-16 на ракети "земля — повітря". Тепер їх із землі може використати українська протиповітряна оборона.