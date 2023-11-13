"Наступний рік війни буде надзвичайно важким": військовий експерт The Economist назвав виклики для України

Очікування українців щодо деякої західної техніки є завищеними

Іменитий військовий оглядач, коментуючи статтю головкома ЗСУ Валерія Залужного, назвав виклики на фронті для України у 2024 році. Їх буде багато.

Про це оглядач The Economist Шашанк Джоши розповів в інтерв’ю "Українській правді". Першим пунктом він назвав бої за небо України.

Експерт звернув увагу на те, що генерал Залужний говорив у своїй статті про перевагу в повітрі, про важливість повітряного простору і жодного разу не згадав про F-16.

"Я думаю, що це відображає думку про те, що роль F-16 буде досить обмеженою.

Люди надають надто великого значення винищувачам F-16. Звісно, вони допоможуть Україні, в ідеалі за допомогою ракет дальнього радіусу дії класу "повітря – повітря" і триматимуть російські ВПС на відстані. Вони допоможуть зменшити загрозу крилатих бомб, відігнавши російські літаки на більшу відстань від лінії фронту. Вони допоможуть і з іншими завданнями. Але Україна не матиме переваги в повітрі, тому що вона все одно зіткнеться з тією самою російською протиповітряною обороною, що зробить її завдання надзвичайно складним.

Україна матиме F-16, але не матиме повного спектру західної військово-повітряної потужності. У неї не буде AWACS (літаки-розвідники НАТО – УП). У неї не буде повітряних командних пунктів. У неї не буде літаків радіоелектронної боротьби. У неї не буде тих самих засобів підтримки, які є у західних Військово-повітряних сил. Тому я вважаю, що ми повинні зменшити наші очікування щодо F-16", — вважає Джоши.

Наступним пунктом він назвав те, як саме Україна воює. На його думку, відповідь Залужного на нього полягає в тому, щоб зосередитись на нових можливостях, на масованому застосуванні роїв БПЛА. І йому здалося цікавим, що головком згадав про свої тривалі розмови з Еріком Шмідтом, колишнім генеральним директором Google, який багато пише про роль штучного інтелекту та БПЛА та дронів в Україні.

"Якщо Україна перебуває у невигідному становищі, коли йдеться про масовість, про обсяг артилерійських снарядів – особливо зараз, коли Північна Корея постачає їх Росії, то Україна може компенсувати цю перевагу за рахунок якихось інших технологічних засобів. Наприклад, широкомасштабне виробництво дешевих дронів-камікадзе, які, можливо, не зможуть замінити артилерію, але можуть дозволити Україні відтворити частину тієї самої вогневої потужності.

Україна все ще потребує величезної кількості снарядів, і США та Європа нарощують виробництво, але, думаю, ми не зможемо перевершити Росію до 2025 року. Це означає, що наступний рік буде надзвичайно важким. І люди повинні це розуміти. Інакше наступного літа ми побачимо заголовки в газетах: "Україна програє". Але якщо ми не зрозуміємо, що в 2025 році ситуація може покращитися, ми не зможемо зрозуміти, в якому напрямку розвивається конфлікт", — каже експерт.

Основним викликом оглядач називає, те як Україні воювати більш ефективно? Як їй генерувати таку вогневу міць та масу?

"Зараз є не тільки артилеристські, а й інші можливості: по-перше, радіоелектронна боротьба, по-друге, контрбатарейні радари, тобто можливість знаходити і вражати російські артилерійські установки. По-третє, обладнання для розмінування", — зазначає він.

На думку Джоши, союзники та Україна не повинні наголошувати на техніці та матеріальному забезпеченні. Людські ресурси ще критично важливі.

"І тут, я думаю, Україна має певні проблеми. Україні складно підготувати достатню кількість резервів, тому що важко витягнути людей з лінії фронту й надати їм необхідну підготовку.

Генерал Залужний говорив про важливість створення системи підготовки резервів. Важливість наявності сучасної системи проведення призову, системи того, що він назвав бойовим стажуванням, надання особовому складу навчального досвіду для перебування на передовій.

Для мене, як для людини, яка перебуває в Сполученому Королівстві, яке є частиною Європи, як для друга України, це одна з найважливіших речей, які ми маємо зробити наступного року: зосередити увагу на підготовці та збільшенні масштабів тренування військових, щоб Україна точно мала необхідну підготовку. Особливо для проведення масштабніших операцій, тому що це одна з проблем, яку ми бачили цього року під час наступу", — сказав оглядач.

Нагадаємо, що військовий оглядач The Economist пояснив, яка різниця між Бахмутом та Авдіївкою.