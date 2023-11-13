Смуга небезпеки для ворога чи новий "жест доброї волі" на Херсонщині: що відбувається на лівому березі Дніпра

Олександр Коваленко прокоментував тактичні успіхи Сил оборони та пояснив, чому в рф заговорили про відхід

На сьогоднішній день ситуація на лівому березі Дніпра для російських окупантів складається негативно, чим створюються передумови для їхнього відступу на нові рубежі. Про це у коментарі "Телеграфу" розказав координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, коментуючи інформацію пропагандистських медіа рф про нібито відхід російських військових частин на лівому березі "на більш вигідні позиції" та подальше офіційне спростування росіянами цієї новини.

— Поява цієї інформації збіглася з цими настроями (про відступ. — Авт.). Так, багато хто з російських т.зв. "воєнкорів" та інших персонажів постійно акцентують увагу на тому, що російські окупаційні війська поступово втрачають контроль над лівим берегом. Саме ж російське командування поки намагається малими ресурсами впоратися із ситуацією, і їм це не вдається, — зазначив він.

Як пояснив Олександр Коваленко, найцікавіше, що на лівому березі росіяни не задіюють резерви, бо коли з'явилося повідомлення про нібито відхід окупантів, зазначалось, що вони відправлять свої підрозділи на східні рубежі. Проте такий крок є не зовсім логічним з військової точки зору.

— Тому що недавно вони деякі підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії зс рф) відправили із Запорізької області на лівий берег Дніпра. Ще деякі підрозділи направляли туди. Тобто вони якраз займалися насиченням і формуванням резервів для групи військ "Дніпро" на лівому березі. А не навпаки. Іншими словами, навіщо це треба було робити, якщо ви планували відхід?! Але зараз для окупантів виникла "смуга небезпеки", в якій вони не можуть контролювати процеси, що відбуваються на лівому берегу.

Вона пролягає від Олешок до Кринки, трохи охоплює Голої Пристані, Козачі Лагері — в напрямку Нової Каховки. На цьому рубежі є "сіра" зона, яка живе своїм життям, і яку не можуть контролювати росіяни, — уточнив він.

Військовий оглядач також додав, що дорога, яка з'єднує Олешки, Козачі Лагері, Кринку і йде на Нову Каховку, в деяких локаціях вже перерізана, "а під Кринками навіть відбувається процес поглинання лісу "сірою" зоною".

— Якщо ця "сіра" зона повністю поглине ліс, то вона вийде на трасу 2206 — тобто буде перерізано одну з найголовніших логістичних артерій саме біля лівого берега Дніпра. І якщо ми кажемо про нові рубежі, то це позиції, які фактично повинні відкинути російські підрозділи досить далеко, щоб утримувати ці якісь нові укріплення.

Згаданий вище вкид може бути пов'язаний саме з такими загрозами, і він підтверджує ці загрози. Він їх не заперечує. Але поки інформації, що росіяни готуються до "жесту доброї волі", підтверджень тому немає, — сказав Коваленко.

Своєю чергою в Головному управлінні розвідки Міноборони України "Телеграфу" повідомили, що на сьогодні відходу окупаційних підрозділів на нові позиції на лівому березі Дніпра поки нема.

Як повідомлялось, наприкінці жовтня на Херсонському напрямку військовослужбовці ЗСУ форсували річку Дніпро і продовжили наступ на лівому березі.

Також "Телеграф" писав, навіщо росія наступає на Авдіївку, що зараз там відбувається і які у цього перспективи.