"Він все зрозумів": в соцмережах пожартували над зустріччю Буданова та американського адмірала

"Фірмовий" суровий погляд Буданова в черговий раз став приводом для жартів

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов провів зустріч з колишнім командувачем Сил спеціальних операцій США адміралом Вільямом Макрейвеном. Своєю чергою, користувачі соцмереж, де було розміщено фото із зустрічі, відреагували жартами.

Пост про зустріч було опубліковано в офіційному акаунті ГУР МО на Facebook. Макрейвен, як сказано у повідомленні – дуже обізнаний спеціаліст, учасник війни у Перській затоці, Іраку та Афганістані.

Серед інших заслуг Макрейвена – планування операції "Спис Нептуна", реалізованої у 2011 році, коли був ліквідований ініціатор терактів в США 11 вересня 2001 року, терорист номер один Осама бен Ладен.

"Під час зустрічі обговорили ситуацію на нинішньому етапі російсько-української війни, а також обмінялись думками щодо стану і перспектив регіональної та світової безпеки… Вільям Макрейвен висловив глибоку підтримку Україні та нашій нації у прагненні звільнити тимчасово окуповані українські землі від російських загарбників", – повідомили в ГУР.

Проте увагу користувачів привернув не сам факт зустрічі, а фото з неї, які опублікувала пресслужба ГУР. На одній з фотографій Кирило Буданов демонструє свій "фірмовий" погляд на візаві, що й стало причиною для жартів з боку користувачів.

Кирило Буданов дивиться на адмірала Макрейвена

"Ти так на нього дивишся, він все зрозумів", – пожартувала одна з підписниць.

Також пост було розміщено у X (колишній Twitter), де користувачі також почали жартувати саме з того, як Буданов дивиться на Макрейвена.

"Не зробите, як кажу… ну ви поняли, да?", – написав користувач "Київський пряник".

"Ні ну погляд це звісно да….)", – додав ще один користувач із нікнеймом "Щирий українець".

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ГУР МО прокоментували нічні вибухи у підмосковній Коломні та біля Тамбова, де БПЛА прилетіли у цехи військових підприємств. Українські розвідники назвали військові заводи росіян законними мішенями та пообіцяли продовження раптової нічної "бавовни" у рф.