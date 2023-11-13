Мати дівчинки у важкому стані

У передмісті Херсона російські окупанти обстріляли з артилерії цивільне авто. Одним з пасажирів була двомісячна дитина, яка отримала травми внаслідок удару.

Попередньо відомо, що за кермом автомобіля був 64-річний дідусь дівчинки, тіло якого згоріло вщент під час обстрілу. Про це повідомляє голова Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму Telegram.

Унаслідок жорстокого артобстрілу також була травмована 36-річна мати немовля, яка наразі у важкому стані перебуває в лікарні. Автомобіль, у якому їхала сім'я, практично згорів вщент.

"Під звуки спецсигналу ювенальні поліцейські мчать у Херсонську лікарню. На руках — двомісячне дитя", — пише Ігор Клименко.

Також голова МВС зауважує, що удар з артилерії по автівці було завдано опівдні, коли дівчинка та її рідні поверталися з медогляду.

Особу чоловіка, який був за кермом автомобіля, остаточно встанови експертиза, адже його тіло вигоріло практично вщент.

Попередньо, як зазначає Клименко, дівчинки діагностували мінно-вибухове поранення голови. Стан середньої тяжкості. Лікарі надають необхідну допомогу та борються за життя її мами.

Нагадаємо, 11 листопада була перша річниця звільнення міста Херсон від російської окупації. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, як писав "Телеграф", подякував всім причетним до визволення міста та опублікував зворушливе відео. Також архівами та думками щодо такої памʼятної події поділився президент України Володимир Зеленський, радник голови ОП Михайло Подоляк, голова ГУР Кирило Буданов.