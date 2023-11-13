Орбан не оцінить: у Литві розповіли про запасний план щодо військової допомоги Україні

Шанси рухатись далі є

Країни-члени Європейського Союзу (ЄС) розглядають запасні варіанти для фінансування військової допомоги Україні, якщо спільного рішення щодо запланованого формату через Європейськи фонд миру не вдасться досягти. Зокрема, розглядають можливість фінансування за участю не всіх членів ЄС

Таку думку висловив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс перед зустріччю міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у коментарі ЗМІ. Його цитує "Європейська правда".

Зазначається, що у Ландсбергіса запитали про те, які перспективи схвалення коштів для фінансування військової допомоги Україні через Європейський фонд миру можливі. На що він сказав, що є шанси рухатися далі.

"Є пропозиції, щоб країни, які не хочуть брати участь, могли цього не робити. Це означає, що моя та інші країни, які братимуть участь, візьмуть на себе більше навантаження. Ми, Литва, готові на це… Тобто це будуть не 27 країн-членів, а менша група країн", — зазначив голова МЗС Литви.

Що передувало

Раніше у ЗМІ писали, що переговори про спецфонд в межах Європейського фонду миру на 20 мільярдів євро для допомоги Україні затягуються. Ба більше, у ЄС очікують узгодження рішення лише у грудні — на саміті під час перегляду багаторічного бюджету ЄС.

Міністри закордонних справ не досягли спільного рішення у минулому місяці. Тоді вони обговорювали виділення наступних 50 млн із вже наявних коштів Європейського фонду миру. Проте рішення, як писали ЗМІ, блокувала Угорщина.

Опісля прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наголосив, що для нього є важливим візит української делегації до Будапешта перед ухвалення наступного траншу з Європейського фонду миру на військову допомогу Україні.

У відповідь на закиди Орбана єврокомісар з питань фінансів Йоганнес Хан зазначив, що Будапешт не зможе шантажувати решту Євросоюзу.

Нагадаємо, що у четвер, 9 листопада, як писав "Телеграф", угорський уряд заявив, що Європейський Союз (ЄС) не має починати переговори з Україною щодо її членства, адже українська держава не виконала всі умови, які передують подальшому розвитку відносин з ЄС.