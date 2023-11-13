Офіцер ЗСУ про мобілізацію: актори "Кварталу 95" броні не мають, але біля військкомату їх не видно

Військовим не подобається ситуація, коли є "обрані", на яких закони не діють

В Україні триває загальна мобілізація, в рамках якої багатьох чоловіків забирають до лав ЗСУ. Однак багато інших намагаються "відкосити" від служби, прикриваючись важливістю їхньої професії.

Як розповіли "Телеграфу" офіцер ЗСУ з позивним "Леший" та боєць 5-ї окремої штурмової бригади з позивним "Аслан", такі випадки негативно впливають на настрій військових.

Зокрема "Леший" зазначає, що в ТЦК не поспішають відправляти на фронт співробітників критичної інфраструктури на кшталт транспорту, медицини та енергетики, оскільки ці галузі мають працювати безперервно. Тому якщо у людини є броня, то жодних питань до неї не виникне, проте є випадки численних зловживань, у яких треба розбиратися.

"Наприклад, актори "Кварталу 95" не мають жодної броні, але й біля військкомату їх не видно. Такі прецеденти, коли є обрані, на яких не діють загальні закони та норми, негативно впливають на настрій військових", — зазначив він.

Своєю чергою "Аслан" зазначає, що до лав ВСУ з радістю приймуть навіть депутатів, не кажучи вже про правоохоронців.

"Люди, які вміють поводитися зі зброєю, треновані, сидять у тилу, а їх захищають хлібороби, це сюр якийсь", — зазначив він.

Більше на тему читайте у матеріалі "Телеграф": "Армії потрібні сильні та швидкі хлопці": військові — про відстрочки спортсменам, броню депутатам та смарт-мобілізацію

Нагадаємо, раніше офіцер ЗСУ пояснив, чому на початку вторгнення багатьох людей з бойовим досвідом ТЦК відправляли додому, а не приймали до лав військовослужбовців.