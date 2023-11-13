"Більше ніж у Вугледарі та Бахмуті": яких втрат зазнали росіяни під Авдіївкою

Найбільші втрати росіяни зазнали у перші дні штурму

Росіяни під час спроб штурмувати Авдіївку втратили більше техніки, ніж у Вугледарі та Бахмуті та вже перевищили чотири сотні одиниць.

Як розповів в інтерв’ю Укрінформу начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, загальні втрати окупантів у цьому районі перевищили три-чотири тисячі лише вбитими. Ще 7-8 тисяч російських солдатів отримали поранення.

"Багато хто говорить, що втрати противника на Авдіївському напрямку вже перевищили його втрати й у Вугледарі, й у Бахмуті", — говорить він.

За словами Барабаша, за різними оцінками втрати у техніці росіян становили від 200 до 400 одиниць, проте він схиляється до другого варіанту. За його словами, лише першого дня загострення, 10 жовтня, росіяни рушили колонами на Авдіївку і багато техніки в них було знищено.

"10 жовтня, коли вони пішли, їхало близько 100 одиниць техніки й близько 60 з неї було знищено. Вони йшли колонами, під час першої хвилі багато техніки знищено", — наголосив глава МВА.

Нагадаємо, наприкінці жовтня спікер об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування полковник Олександр Штупун говорив, що біля Авдіївки було знищено 100 танків та майже 250 одиниць іншої техніки. При цьому бої за місто він назвав найбільшою поразкою росіян.