Ворог просунувся, але ЗСУ успішно контратакують: що відбувається під Авдіївкою (карта)

Росіяни не перестають кидати на Авдіївський напрямок колосальні сили

Російські окупанти продовжують наступ під Авдіївкою, їм вдалося просунутися до східної околиці Степового (3 км на північ від Авдіївки), свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 10 листопада. Водночас 13 листопада українські війська успішно контратакували.

Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки на південний схід та південь від Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки), на схід від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Новобахмутівки (13 км на північ) -схід від Авдіївки), а також поблизу Авдіївки та Північного (6 км на захід від Авдіївки). Декілька російських військових блогерів стверджували, що бої йдуть біля Авдіївського коксохімічного заводу і на півночі Авдіївки, пише Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація на Авдіївському напрямку на карті deepstate

Інший російський військовий блогер заявив, що українські війська контролюють щонайменше половину Авдіївського коксохімічного заводу і нібито повідомлення про захоплення заводу російськими військами є хибними. При цьому ISW не фіксує заяв росії, що російські війська захопили Авдіївський коксохімічний завод.

Крім того, російські військові блогери стверджували, що українські сили успішно контратакували та просунулися у Авдіївки 13 листопада. За їхніми повідомленнями, українські сили просунулися до залізничної станції біля Степового та біля ресторану "Царське полювання" на південь від Авдіївки. Інший російський військовий блогер стверджував, що українські сили невдало атакували поблизу Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки).

Російські джерела стверджували, що українські сили продовжили наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області та просунулися 13 листопада. Російські військові блогери заявили 12 та 13 листопада, що українські війська утримують позиції у Кринках (30 км на північний схід від Херсонської області та 2 км від р. Дніпро) та незначно розширили зону контролю на південь від селища.

Генштаб України в ранковому зведенні 14 листопада повідомив, що ворог не залишає спроб оточити Авдіївку, використовуючи, зокрема, авіацію. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Ворог наступав на південь від Новокалинового, Авдіївки, Північного та на схід від Первомайського Донецької області, але успіху не мав. Сили оборони відбили 18 атак росіян.

Нагадаємо, підполковник запасу, викладач Національного університету "Львівська політехніка", військовий експерт Володимир Гулима пояснив, чому окупанти так сильно намагаються захопити Авдіївку. У них дві цілі – політична та військова.

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