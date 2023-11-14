У Маріуполі на "Азовсталі" кавказці зарубалися з поліцією через металобрухт, підсумки зносять голову

Кавказець був озброєний канцелярським ножем

У тимчасово окупованому Маріуполі відбулася стрілянина. Не обійшлося без поранених.

Про це написав відомий український військовий та блогер Анатолій "Штірліц" Штефан. Повідомляється, що інцидент стався 13 листопада на заводі "Азовсталь", де чеченці та інгуші збирали брухт. Їхні пригоди помітили "поліцейські", які в цей момент патрулювали територію.

Побачивши "поліцейських" шукачі легкої наживи розбіглися на всі боки, але їх зупинили попереджувальним пострілом у повітря. Однак один із кавказців вирішив напасти на патруль із канцелярським ножем. Втім, його спроба виявилася неуспішною, адже його зупинила куля в голову, яку, за словами поліцейського, той випустив випадково під час бійки.

У потерпілого діагностували мозкову кому.

"Ахмат сліва", — іронічно коментує новину "Штірліц".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Маріуполем "кадировці" влаштували стрілянину. Причиною стрілянини стала словесна суперечка із застосуванням рукоприкладства між представниками країни-агресора.