Того дня загинуло 70 окупантів: виробник дронів Punisher розповів цікавий випадок

На місію є 40 хвилин

Максим Суботін, ідеолог проекту UA Dynamics, відомого багаторазовими надлегкими ударними дронами Punisher (Каратель), розповів, скільки часу йде на атаку дроном. Він описав реальний випадок успішного застосування БПЛА на фронті.

Як Суботін розповів "Телеграфу", після того, як дивізіон відстрілявся, дрон може "спіймати" вантажівку з боєприпасами, які підвозить ворог. На цю місію бійці мають 40 хвилин.

"У середньому за 30 хвилин вантажівки доїжджають до складу. Літак долетить швидше, ніж доїде вантажівка. Таким чином, можна одним контейнером вартістю 100 доларів знищити склад із ракетами, які коштують великих грошей, а коли відбудеться повторна детонація, руйнування матимуть більші масштаби та вартість", — пояснив він.

Експерт зазначив, що він описав реальну ситуацію. Вона сталася на Херсонщині.

"Чому я так впевнено про це кажу? Бо насправді зараз я розповідав практичний кейс застосування. Це відбулося на Херсонщині в районі населеного пункту Велика Олександрівка. Передумовою нашого успішного контрнаступу на ділянці Давидів Брод було застосування дрону Punisher. Тоді вдалося знищити не лише склад з ракетами для реактивних систем залпового вогню "Ураган". На території складу ще містився командний пункт і будівля, де мешкали реактивщики, які стріляли "Ураганами". І коли здетонував склад з ракетами, фактично було знищено весь квартал. В той день загинуло 70 осіб особового складу ворога, серед яких 30 — офіцерів, — розповів Суботін.

Детальніше читайте у статті "Телеграфа": "Потреба в дронах втричі більша, ніж ми встигаємо виготовити" — виробник дронів Punisher

Раніше ми розповідали, що росія продовжує будувати завод із виробництва іранських дронів-камікадзе на своїй території, про що свідчать супутникові знімки. Щобільше, ані США, ані їхні союзники не запровадили санкції щодо власника заводу.