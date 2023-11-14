"Наближається переломний момент": Єрмак назвав найважливішу для України дату

Він зазначив, що контрнаступ ЗСУ розвивається

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що 2024 рік стане "вирішальним" у війні в Україні. Він додав, що Україна "знає, як досягти перемоги".

Про це Єрмак сказав під час виступу в Інституті Хадсона у Вашингтоні 13 листопада. Його слова цитує Bloomberg.

"Наближається переломний момент у війні. Наступний рік буде вирішальним", — сказав глава Офісу президента.

Єрмак також заявив, що контрнаступ ЗСУ "розвивається", і Україна "знає, як досягти перемоги". Крім того, він підтвердив інформацію, що українські війська закріпилися на лівому березі Херсонської області.

За словами голови ОП, на нинішньому етапі війни Україні потрібно більше озброєння, зокрема системи ППО. Також необхідне запровадження санкцій проти росії та країн, які надають їй військову допомогу.

Варто зазначити, що у недавньому інтерв’ю Єрмак порівняв війну з російськими окупантами із забігом на 100 метрів та заявив, що 70 метрів ми вже пробігли. Однак, за його словами, ці останні 30 є найважчими.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що секретар РНБО Олексій Данилов розповів, від чого залежить, чи війна в Україні закінчиться у 2024 році. За його словами, влада робить усе можливе для цього. Але є ще один важливий чинник.