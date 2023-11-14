"Ми відстаємо від рф": виробник "Карателя" розповів, скільки дронів потрібно ЗСУ

У військових частинах мають бути безпілотники різного типу

Українським військовим щомісяця потрібні сотні тисяч нових безпілотників різних типів. Йдеться про розвідувальні, коригувальні, ударні, ударні дрони-камікадзе, багаторазові ударні дрони.

Експерти вважають, що у військових частинах таких БПЛА має бути багато. Про це розповів ідеолог проекту UA Dynamics Максим Суботін у ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

"Це технологічні рішення, які військові можуть творчо застосувати до ситуації. Вони дозволяють менше ризикувати життям військовослужбовців", — пояснив він.

За словами Максима Суботіна, головною проблемою для українських військових є РЕБ супротивника. "Якщо ми говоримо про війну дронів, то ми повинні мати засоби противаги ворожим дронам — власні системи радіоелектронної боротьби. Це те, на що потрібно робити акцент. У росіян це перший пріоритет. Ми тут, на жаль, відстаємо. Вони не шкодують грошей на засоби РЕБ. Якщо ми поки лише думаємо, чи варто будувати якийсь завод в Україні, вони не думають, а вже будують чотири заводи.", — зазначив він.

Ідеолог проекту UA Dynamics акцентував увагу на тому, що бійці ЗСУ потребують багато різних дронів. Саме їх завжди не вистачає.

Докладніше про цю тему читайте у статті "Телеграфа" "Потреба в дронах втричі більша, ніж ми встигаємо виготовити" — виробник дронів Punisher" .

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