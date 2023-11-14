Детективна історія: військовий ЗСУ ледве не став жертвою волонтера-шпигуна

Завдяки маячку у запчастині до автомобіля, росіяни бачили та накривали українських військових

Військовий Збройних сил України отримав від псевдоволонтера запчастини для автомобіля, у яких було вмонтовано маячок, що коригував російські удари по розташуванню підрозділу. Через цей маячок росіяни постійно дуже влучно накривали українських воїнів.

Про це військовий написав у власному Facebook. За його словами, жертвою обстрілів спочатку став інший підрозділ.

Після того, як у "сусідів" було розбито кілька автівок, запчастини з однієї, як виявилося, підходили до авто його підрозділу. Військовий був дуже радий – поки не почалися обстріли вже його підрозділу.

"Останнім часом по нас дуже прицільно прилітає. Прямо дуже прицільно. Спочатку ми думали про якісь нові дрони раzzистів, котрі не помічають наші детектори дронів. Але ніт. Усі відомі новинки літають у тих самих частотних діапазонах, на котрих працюють наші детектори", – написав він.

Перевірка місцевих з боку контррозвідки теж ні до чого не призвела. Військові перевірили усіх волонтерів, усе, що вони привозили, полонених, трофеї, але марно – обстріли продовжувалися. Тоді автор допису згадав, що сусідів раніше теж прицільно обстрілювали та почав перевіряти запчастини до авто. На перший погляд, усе було нормально, але у приборній панелі на нього чекав сюрприз.

"Як тільки я почав розбирати, помітив вогник. А далі взагалі все стало на свої місця. В двух клітинках, де не потрібен діод для приборної панелі, була невеличка плата з сімкою, під'єднана до акумулятора. А дроти позаду під'єднувалися до самої приборної панелі для підзарядки того акумулятора. Тому навіть коли автівка була виключена та навіть коли приборна панель була знята, пристрій продовжував працювати", – зазначив автор.

Соцмережі

Як виявилося, запчастини продав військовим волонтер, причому за дуже низькою ціною. Усі його дані миттєво передали до СБУ і тепер чекають на результати.

"Увага! Обережно. Якщо ви теж купуєте для військових потреб запчастини на розбірках чи olx або навіть автівки, будьте уважні. Най ваш внутрішній параноїк шепоче на вушко – "Диявол завжди ховається в темряві", – резюмував військовий.

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