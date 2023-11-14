Навіщо росіянам Вугледар: у ЗСУ дали чітку відповідь та розповіли про ситуацію в місті

Противник використовує танки та бойові машини піхоти для прикриття штурмовиків

Російські окупанти планують захопити Вугледар, оскільки місто розташоване на панівній висоті. Зараз росіяни завдають регулярних ударів артилерією та авіацією по цьому населеному пункту та його околицях.

Про це повідомив представник 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Арсеній Приліпка. Подробиці він озвучив у ефірі національного телемарафону у вівторок, 14 листопада.

"Тиждень-півтора тому був штурм. Місто на панівній висоті, а тому їм (російським військовим – ред.) важливо його взяти, щоб рухатися далі. Ми цей штурм відбили дуже вдало, знищили 90% важкої техніки, яку використовував ворог", — сказав Приліпка.

Військовий розповів, що окупанти зараз не мають "броньованого кулака". Але противник використовує танки та бойові машини піхоти для прикриття штурмовиків.

Нагадаємо, що за словами глави держав Володимира Зеленського на Вугледарському напрямку ворог зазнав тяжких втрат. Росіяни втратили десятки одиниць техніки, серед особового складу багато вбитих і поранених.

Раніше "Телеграф" повідомив, що росіяни під час спроб штурмувати Авдіївку втратили більше техніки, ніж у Вугледарі та Бахмуті і вже перевищили чотири сотні одиниць.