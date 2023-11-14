Буданов назвав дату, коли росія може "зламатися": які прогнози він робив раніше

Він наголосив, що "це не прогноз, а очікування"

На думку глави ГУР Кирила Буданова, війна може тривати ще довго, а росія не підписуватиме жодного договору з Києвом та коаліцією союзників. У цьому випадку рф буде здійснювати хаотичні обстріли нашої території, але без ведення потужних бойових дій.

Таку думку Буданов висловив у статті NV. Він додав, що зараз росія ще зберігає економічну стійкість.

"Так, ми спостерігаємо у них масштабну кризу палива, різке подорожчання продуктів харчування та інших товарів та послуг. Це все розхитує їхню економіку та соціальну сферу, реальні проблеми вони відчують у 2025 році", — вважає глава ГУР.

Однак, за його словами, ланцюги виробництва в росії поки що не зруйновані та здатні зберігатися ще не один рік. При цьому втома від війни серед росіян стрімко зростає, також швидко скорочується населення, у тому числі й чоловіче, хоча це не означає, що у президента рф володимира Путіна виникнуть проблеми з "гарматним м’ясом".

Буданов висловив сподівання, що 2025 рік стане "переломним" для "руйнівних змін" у росії. "Є надія, що 2025 рік стане переломним щодо внутрішніх системних руйнівних змін та процесів у російській державі, суспільстві та економіці", — заявив він.

При цьому він наголосив, що "це не прогноз, а очікування". Можливість руйнівних процесів у росії базується на ряді факторів.

"Але не забувайте, що ця війна з кожним місяцем глобалізується і породжує нові процеси. Вони також накладатимуться на ситуацію і сильно змінюватимуть будь-які попередні розрахунки. Це виклик, з яким вже зіткнулися провідні аналітики світу", – зазначив Буданов.

Які прогнози Буданов робив раніше

Насамперед варто зазначити, що Буданов був чи не єдиним топчиновником України, який був абсолютно впевнений у повномасштабному вторгненні росіян і навіть опублікував карту з ймовірними напрямками ударів. Він казав, що на Київ росіяни підуть через Чорнобильську зону та радіоактивний Рудий Ліс, на півдні захоплять Херсон, а десант росіян спробує висадитись в Одесі- все так і сталося.

У квітні 2022 року Буданов говорив, що переломний момент у війні з російськими окупантами настане у другій половині серпня 2022 року, а активна фаза піде на спад до кінця минулого року. Його аргумент був у тому, що нібито ресурсів у рф було лише на перші 12 місяців, і ЗСУ принаймні зможуть зайти на територію Криму. Як бачимо, це не справдилося.

Влітку минулого року глава ГУР заявляв, що путін не воюватиме до останнього, оскільки це загрожує крахом державності в росії. Взимку 2022 року з’явився перший його прогноз про закінчення війни: кінець 2023 року з відновленням всіх кордонів до 1991 року. 28 жовтня Буданов говорив про можливе часткове руйнування росіянами Каховської ГЕС, але додав, що контрнаступ це не зупинить.

Навесні 2023 року Буданов заявив про вирішальну, останню битву цієї війни між росією та Україною. Її закінчення можна очікувати як цього, так і наступного року. Буданов не називав конкретної дати, але охарактеризував це як "дуже близьке майбутнє".

Нагадаємо, раніше Буданов розповів, що за період контрнаступу неодноразово бував на лінії фронту. Він додав, що якщо це дало позитивні результати, то все було зроблено правильно. Якщо позитивного результату немає – то були помилки.