У Раді хочуть звільнити від мобілізації ще одну категорію українців: про кого йдеться

Закон можуть доопрацювати, якщо його підтримають

Україні вкотре було продовжено дію загальної мобілізації. А це означає, що багато громадян продовжать отримувати повістки з військкоматів. Утім, у Раді прямо зараз думають над тим, щоб звільнити від них одну із категорій громадян.

Відповідний законопроєкт уже було зареєстровано у парламенті. Згідно з текстом документа, він має на меті підтримку волонтерського руху в Україні. Саме його учасників пропонують звільнити від мобілізації.

Щоб законно уникнути мобілізації, волонтер має відповідати таким критеріям:

громадянин України військовозобов’язаного віку та стану, що працює (не менше ніж на 0,75 ставки);

який займається підприємницькою діяльністю (і не має податкових заборгованостей);

офіційно займається волонтерською діяльністю (входить до Реєстру волонтерів, має посвідчення волонтера затвердженого зразка);

має підтверджуючі документи, які у поточному чи попередньому місяці провадив волонтерську діяльність.

Як зазначає "Новини Live", поки що законопроект недоопрацьований. Наприклад, не визначено кількість волонтерської допомоги, яку потрібно надавати щомісяця, щоб мати звітність та відстрочку від мобілізації.

"Це може спричинити масову реєстрацію псевдоволонтерів, які просто хочуть уникнути служби", — припустили журналісти.

Проте, йдеться у матеріалі, автор закону Геогій Мазурашу стверджує, що він проти того, щоб насильно тягнути людину до армії. Тому насамперед не прописував у документі запобіжні заходи, але готовий доопрацьовувати законопроект, якщо його ухвалять у першому читанні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що хтось із українців підпаде під мобілізацію в листопаді.