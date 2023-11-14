Поставили НАТО перед фактом: Словаччина ухвалила остаточне рішення щодо зброї Україні

Іноземні партнери поважають рішення нового уряду

Словаччина остаточно ухвалила рішення припинити постачання зброї Україні зі своїх складів. Натомість в уряді пропонують посилення гуманітарної та технічної нелетальної допомоги.

Про це міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Відповідну заяву опублікували на сайті Міноборони Словаччини.

Зазначається, що метою нового керівництва Міністерства оборони є зміцнення потенціалу та можливостей збройних сил у виконанні завдань, спрямованих на збереження безпеки громадян і держави.

"Глава Міноборони Р. Калиняк поінформував генсека НАТО про припинення військової допомоги Україні зі словацьких запасів. Попри це, Словаччина пропонує досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної нелетальної допомоги. Іноземні партнери повністю поважають рішення нового уряду", — йдеться у повідомленні.

Водночас міністр Роберт Каліняк підкреслив, що Словаччина є відповідальним партнером, який готовий нарощувати спроможності як на індивідуальному, так і на колективному рівні.

Генеральний секретар НАТО високо оцінив намір нового уряду модернізувати Збройні сили Словаччини. Він також підкреслив прогрес країни у зв’язку з виконанням цілей щодо спроможності, включаючи зусилля щодо відновлення незалежної ППО. У рамках двосторонніх переговорів обидві сторони підтвердили, що Альянс і Словацька Республіка спільно продовжуватимуть підвищувати готовність, здатність до розгортання та оперативну сумісність збройних сил.

Нагадаємо, що 26 жовтня, як писав "Телеграф", новий прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава не надаватиме Україні військову допомогу. Фіцо наголосив, що Словаччина виступає за мир в Україні. Водночас план Зеленського він вважає нереалістичним, а домовлятися нібито мають росія і США.