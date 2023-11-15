ЗСУ просуваються одразу на двох напрямках: подробиці від ISW і карта боїв

Сили оборони України виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту

Українські військові продовжують проведення наступальних операцій на деяких напрямках. Так, Збройні сили України просунулись на лівому березі Херсонської області та в районі Вербового Запорізької області.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Зазначається, що українські війська 14 листопада провели наступальні дії на заході Запорізької області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 листопада, показують, що українські війська просувалися на північний захід від Вербового. Водночас декілька російських джерел стверджували, що російські сили відбили українські атаки поблизу Роботиного, Новофедорівки та на північ і північний захід від Вербового.

Крім того, повідомляється, що Українські війська 14 листопада продовжили наземні дії на лівому березі Херсонської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 листопада, показують, що українські війська просунулися до Кринок.

Своєю чергою 14 листопада російські блогери заявили, що українські війська намагалися розширити зону контролю поблизу Кринок. Пов’язаний з Кремлем блогер заявив, що російські військові перекидають підрозділи з невизначених місць для відбиття українських атак під Кринками. Він також стверджує, що інтенсивні бої тривають біля Пойми, Піщанівки та Підстепного.

Водночас, за даними Генерального штабу ЗСУ, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Вони завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Крім того, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу. Також зазначається, що ЗСУ відкидають противника з прибережних вогневих позицій, прицільно наносять вогневе ураження по тилових районах противника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни під час спроб штурмувати Авдіївку втратили більше техніки, ніж у Вугледарі та Бахмуті. Загалом втрати рф вже перевищили чотири сотні одиниць.