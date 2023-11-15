ATACMS не знадобляться? Полковник пояснив, як може бути звільнена Кінбурнська коса

На цьому напрямку окупантам може загрожувати котел

Українські війська продовжують проводити наступальні дії на лівому березі Херсонської області. Проте звільнення Кінбурнської коси на півдні Миколаївської області можливе без прямих зіткнень з окупантами.

Про це заявив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан, пише OBOZ.UA. За його словами, фронт на цьому напрямку склався вже після того, як росіяни пішли з правого берега Херсонщини.

"Фактично Дніпро вже використовується як фронт. Але як стратегічний напрямок наступальних дій – так. Це стало очевидним після того, як почали розширюватися плацдарми українських військ на лівому березі. Але саму по собі Кінбурнську косу можна не звільняти прямими зіткненнями. Справа в тому, що висування наших військ навіть з-під Херсона у бік того ж Скадовська відсіче Кінбурнську косу, росіяни звідти підуть", — зазначив Світан.

На його думку, щойно почнуться серйозні поступи українських військ у районі Херсона на лівий берег, росіяни самі підуть з Кінбурнської коси. Інакше, за словами полковника, вони можуть потрапити у котел.

Кінбурнська коса на мапі

"З огляду на ту диспозицію, яка зараз є на лівому березі, їм зручно відходити приблизно на рівень Херсона – Скадовська. Там є дорога, якою їм буде зручно відходити. Що вони, найімовірніше, і зроблять. Це приблизно третя лінія оборони росіян, яку вони зробили перед підривом греблі Каховської ГЕС. Вони прорахували дзеркало води, рівень, до якого дійде вода після вибуху, та організували лінію оборони за межами цього передбачуваного берега. Вона там забита бетоном", — заявив Світан.

Він також зазначив, що для звільнення Кінбурнської коси українськім військовим не потрібно буде використовувати далекобійні ракети, зокрема ATACMS. "Росіяни просто підуть завдяки грамотним, правильним тактичним діям наших військ… Рух наших військ із Херсона на Скадовськ змусить росіян відійти з Кінбурнської коси", — підсумував полковник.

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