Є "дві армії": нардеп, який воював на фронті, прокоментував чутки про зняття топ-генералів

Про це вже говорять і в окопах, і в кабінетах.

Чутки про звільнення командувачів ЗСУ поки що залишаються чутками. Але якщо дивитися на ситуацію з боку Офісу президента, то, зокрема, Сергія Наєва "є за, що" звільняти.

Таку думку висловив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також військовий і учасник бойових дій під час АТО та повномасштабного вторгнення Роман Костенко в інтерв’ю Radio NV. За його словами, існує відразу кілька причин для цього, проте деталі військовий не став розкривати через дотримання інформаційної гігієни.

Також Костенко прокоментував і чутки про те, що нібито між Офісом президента та головкомом є якісь питання та неузгодженості. А також те, що останнім часом все більше інформації поширюється на те, що в Україні "різні Збройні сили", "дві окремі армії".

"Я вам інформацію з окопів кажу. Є армія одного генерала, є армія іншого генерала. Звичайно, цього не можна допускати. В нас має бути… Армія чим сильна? Своїм єдиноначаллям. Один командир і виконання наказів іншими, йому підпорядкованими. Не може бути так, що є головнокомандувач, а якесь угруповання підпорядковується більше безпосередньо верховному головнокомандувачу. Все управління має йти через головнокомандувача. У нас іноді це ламається, і цього допускати не можна.

А більше всього не потрібно, щоб на війні, наприклад, у верховного головнокомандувача були якісь любимчики або неулюблені офіцери. Я думаю, що воювати на полі бою мають професіонали і керувати ними. Є головком Залужний, є Генеральний штаб. Всі інші сили, роди, створені угруповання мають підпорядковуватись.

Президент не є воєнним професіоналом. Верховний головнокомандувач ніколи цим не займався. Він до війни, до президентства займався іншими справами, які не пов’язані з війною. Тому він має займатися міжнародною діяльністю або просто контролювати, координувати речі. А саме битвами мають займатися професійні військові. Звичайно, війна загалом — це вже питання народних депутатів, політиків, дипломатів, уряду. Тут вже більш широке поняття", — сказав він і пояснив, що коли він говорить про "дві армії", то має на увазі армію Залужного і командувача Сухопутних військ Сирського "Так, є такі жарти. Жарти є в окопах та в кабінетах є такі жарти. Звичайно, це сильно не проглядається, але військові самі жартують про це. І цього не має бути.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Віктора Хоренка несподівано було звільнено указом президента з посади командувача ССГ.