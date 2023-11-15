Росіяни застосували заборонену зброю: що про це відомо, повідомили у DeepState

Найгарячішою ділянкою фронту залишається Авдіївка

Російські окупанти застосували заборонену хімічну зброю. Використовував його противник на Сватівській та Бахмутській ділянках фронту.

Про це повідомили аналітики спільноти DeepState. Подробиці з’явилися у звіті від 14 листопада.

"Зафіксовано два випадки застосування хімічної зброї на Сватівському та Бахмутському відрізку, швидше за все, ворог використав хлорпікрин, якого в запасах чимало, і вже неодноразово використовувався проти наших військ", — йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що найгарячішою ділянкою фронту залишається Авдіївка. У цьому противник веде активні наступальні дії та інших напрямах. Це створює складнощі з керуванням резервами. При цьому росіяни своїх резервів не шкодують.

"Як приклад, 104 ДШД ворога, яка мала до 1 грудня проходити злагодженість або вже перебуває в Херсонській області, або перебуває на марші", — йдеться у звіті.

У DeepState повідомили, що біля Авдіївки зафіксовано штурмові дії на захід від Кам’янки. На Бахмутському напрямку ворог продовжує активно діяти біля Ягідного та Кліщеївки. На Сватівському напрямі продовжуються сутички у Лимана Першого, Сіньківки та Первомайського. Росіяни при цьому мають значну перевагу у живій силі. Саме за рахунок цього фактора ворог щодня може просуватися до 1-2 позиції.

На решті напрямків бої теж не вщухають.

Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти планують захопити Вугледар, оскільки місто розташоване на панівній висоті.