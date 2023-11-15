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Росіяни застосували заборонену зброю: що про це відомо, повідомили у DeepState

Автор
Інна Клєстова Інна Клєстова
Дата публікації
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Автор
ЗСУ Новина оновлена 15 листопада 2023, 09:34
ЗСУ. Фото Генеральний штаб ЗСУ

Найгарячішою ділянкою фронту залишається Авдіївка

Російські окупанти застосували заборонену хімічну зброю. Використовував його противник на Сватівській та Бахмутській ділянках фронту.

Про це повідомили аналітики спільноти DeepState. Подробиці з’явилися у звіті від 14 листопада.

"Зафіксовано два випадки застосування хімічної зброї на Сватівському та Бахмутському відрізку, швидше за все, ворог використав хлорпікрин, якого в запасах чимало, і вже неодноразово використовувався проти наших військ", — йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що найгарячішою ділянкою фронту залишається Авдіївка. У цьому противник веде активні наступальні дії та інших напрямах. Це створює складнощі з керуванням резервами. При цьому росіяни своїх резервів не шкодують.

"Як приклад, 104 ДШД ворога, яка мала до 1 грудня проходити злагодженість або вже перебуває в Херсонській області, або перебуває на марші", — йдеться у звіті.

У DeepState повідомили, що біля Авдіївки зафіксовано штурмові дії на захід від Кам’янки. На Бахмутському напрямку ворог продовжує активно діяти біля Ягідного та Кліщеївки. На Сватівському напрямі продовжуються сутички у Лимана Першого, Сіньківки та Первомайського. Росіяни при цьому мають значну перевагу у живій силі. Саме за рахунок цього фактора ворог щодня може просуватися до 1-2 позиції.

На решті напрямків бої теж не вщухають.

Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти планують захопити Вугледар, оскільки місто розташоване на панівній висоті.

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