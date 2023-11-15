Виписування повістки на блокпосту: чи можна від неї відмовитися

Майор розказав, чи законно видавати на блокпосту частково заповнену повістку,

У ході воєнного стану та загальної мобілізації чоловіки в Україні продовжують отримувати повістки, але в деяких випадках від них можна відмовитись.

Чи стосується це повісток, виписаних на блокпосту, розповів речник Полтавського територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки майор Роман Істомін. Подробицями він поділився в інтервью "Телеграфу".

На питання журналіста стосовно того, чи правда можна відмовитися від повістки, якщо дані військовозобов’язаного вносили у частково заповнений бланк, він відповів: "Теж неправда. Зразок повістки містить інформацію, але ніде не сказано, що його весь потрібно заповнювати від руки на місці чи весь він має бути надрукований. Для пришвидшення процедури частина даних може бути вписана до бланка повістки заздалегідь. Скажімо, назва ТЦК та СП чи його відділу, від якого ведеться оповіщення, та куди викликається громадянин для уточнення військово-облікових даних можуть друкувати разом з самим бланком".

За словами майора, те ж стосується посади, військового звання та прізвища начальника ТЦК. Істомін зазначив, що також логічно вписати номер і дату розпорядження начальника ТЦК, згідно з яким здійснюється оповіщення, у приміщенні ТЦК та СП. За його словами, повістка вручається уповноваженою особою, яка призначається наказом начальника ТЦК. "Сам начальник не ходить з печаткою в кишені, щоб вручити комусь повістку", — додав представник ТЦК.

"Уявіть ситуацію. На блокпосту зупиняють машину, перевіряють документи та з’ясовується, що громадянин мешкає в Полтавській області, але на військовий облік за новим місцем проживання не став, тобто в ТЦК та СП нема про нього жодної інформації. Звісно, завчасно виписати йому повістку не було змоги, і її йому виписують на місці зупинки, щоб він прибув до ТЦК та СП і став на військовий облік. При цьому всі дані до неї вносять від руки в присутності громадянина. І вся черга машин чекає завершення цього процесу. А потім ще треба викликати начальника ТЦК, який приїде і поставить свій підпис і печатку? Так це уявляється?", — пояснив Роман Істомін.

Детальніше на цю тему читайте в статті "Телеграфу" "Виписану на коліні повістку можна ігнорувати? У "військкоматі" розвіяли 10 популярних міфів про мобілізацію".

Раніше "Телеграф" повідомив, що капітан ЗСУ назвав три місця, де ухилянтам можуть раптово вручити повістку. Він зазначив, що такі місця є у кожному місті.