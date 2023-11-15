Більше обороняємось, ніж атакуємо: генерал назвав помилку Залужного у контрнаступі

Наступальні дії України практично припинено

Наразі війна, як і казав головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний у статті The Economist, на фронтах війна перейшла в позиційну. На більшості напрямків наступ українських сил було припинено.

На початку контрнаступу на декількох фронтах проводилась розвідка боєм, яка в ідеалі мала б показати, який з напрямків є найбільш ефективним для наших сил. Проте, замість того, щоб зосередитись на одному напрямку, ЗСУ продовжували витрачати резерви на наступ одразу в декількох. Про це у коментарі "Телеграфу" розповів генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко.

"На Мелітопольському, Бердянському, Бахмутському напрямках наші наступальні дії припинено. Туди перекинуто ворожі резерви. І зараз ми вже там більше обороняємось, ніж атакуємо", — зауважив генерал.

Проте активізувалися українські сили хіба що на Херсонському напрямку, на лівому березі Дніпра.

"Коли влітку ми почали наступати на чотирьох зазначених напрямках, це мала бути розвідка боєм. Після чого слід ухвалювати рішення – яке з них найперспективніше. І саме там треба було зосередити основні зусилля. На жаль, цього зроблено не було. За всіма напрямками розпорошувався резерв, який ми збирали та готували. І тепер, навіть якщо ми виявимо якусь слабину, ми вже, швидше за все, не маємо сил для наступальної операції оперативного рівня", — сказав Ігор Романенко, описавши головне прорахування Залужного.

На деяких ділянках фронту, за словами генерала Романенко, як от на Авдіївському та Куп’янсько-Лиманському, ЗСУ і зовсім доводиться йти чи не в глуху оборону, витримувати штурми.

Більш детально про помилки України та союзників, а також про перспективи нашої війни читайте у матеріалі "Телеграфу" "Для багатьох це – холодний душ": генерал дав аналіз війни з росією

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами голови ГУР Кирила Буданова війна триватиме ще довго, а підписання договорів росією з Україною чи іншими союзниками поза сценарієм. Тож слід готуватись до хаотичних обстрілів наших території, проте без ведення потужних бойових дій.