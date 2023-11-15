Відтісняємо росіян на великій ділянці: Гуменюк зробила оптимістичну заяву

Проте лінія фронту досить рухлива

Українські оборонці, хоч і припинили наступальні дії на більшості напрямків, продовжують просуватись на лівому березі Херсонської області, вздовж Дніпра. Ворог відчуває невідворотність дій ЗСУ та докладає зусиль, аби активно оборонятись.

Про це сказала в ефірі новин ICTV речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Вона також зауважила, що наразі є потреба в інформаційній тиші, яка має допомогти діяти більш ефективному на цьому напрямку.

"Відтискання з нашого боку відбуваються на лінії від 3 до 8 км від зрізу води вздовж всього узбережжя. Лінія фронту сьогодні досить рухлива", — сказала Наталія Гуменюк.

Усі деталі наступу та ситуація на цьому напрямку, за словами речниці ОК "Південь", наразі не можна розкривати з огляду на заходи безпеки.

"Очевидним є факт, що ворога це притискає", — додала вона, зазначаючи, що росіяни намагаються активно оборонятись та розуміють невідворотність наступу ЗСУ.

Мапа DeepState: Ситуація на лівобережжі Херсонщини станом на 15.11

Також Наталія Гуменюк попросила інформаційної тиші для того, щоб могла запрацювати запланована стратегія, яка потім дозволить відзвітувати про великі успіхи.

Водночас варто зауважити, що українські військові телеграм-канали пишуть про непросто становище Сил оборони України на лівому березі Дніпра.

Хоча напередодні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час виступу у Гудзонівському інституті у Вашингтоні, де також прокоментував ідею вступу в НАТО без окупованих територій, заявив про плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Це була перша відкрита заява від української влади про дії ЗСУ на лівобережжі Херсонщини.

Раніше "Телеграф" писав, що також Андрій Єрмак назвав 2024 рік вирішальним у війні України з росією. Він може бути найтяжчим, але Україна, за його словами, знає, як досягти перемоги.